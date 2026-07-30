Tim Cook dnes naposledy vystoupí jako šéf Apple. Čeká nás historický okamžik

Po téměř patnácti letech v čele Apple čeká Tima Cooka symbolická tečka za jednou érou. Dnes totiž povede svůj vůbec poslední konferenční hovor s investory po zveřejnění finančních výsledků společnosti. Od 1. září ho pak ve funkci generálního ředitele nahradí John Ternus, zatímco Cook se přesune na pozici výkonného předsedy správní rady.
Samotný konferenční hovor začne dnes ve 23:00 našeho času a tradičně na něm vedení společnosti představí hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí i výhled do dalších měsíců. Tentokrát ale nepůjde jen o čísla. Půjde o poslední veřejné vystoupení Tima Cooka v roli CEO Apple, což z něj dělá jednu z nejsledovanějších konferencí společnosti za poslední roky.
Analytici očekávají, že kromě tradičních témat přijde řeč také na prodeje aktuálních iPhone, rostoucí náklady na paměťové čipy, další vývoj Apple Intelligence nebo nový program Apple Upgrade, který firma představila tento týden. Investoři budou zároveň bedlivě sledovat, jaké poselství Cook před svým odchodem z čela společnosti zanechá.
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Tim Cook převzal vedení Apple v roce 2011 po Stevu Jobsovi. Během jeho působení se z Apple stala první firma na světě s hodnotou přesahující několik bilionů dolarů, vznikly produkty jako Apple Watch, AirPods nebo Apple Vision a společnost úspěšně přešla z procesorů Intel na vlastní Apple Silicon. Přestože jeho éra byla často srovnávána s obdobím Steva Jobse, nelze jí upřít mimořádný obchodní úspěch.
Ať už budou dnešní finanční výsledky jakékoliv, jedno je jisté už nyní. Půjde o poslední kapitolu jedné z nejvýznamnějších manažerských etap v historii Apple. Od září se vedení společnosti ujme John Ternus a právě na něm bude, aby navázal na odkaz, který Tim Cook během uplynulých patnácti let vybudoval.
Poslední vystoupení Tima Cooka jako šéfa Apple můžete od 23:00 poslouchat zde