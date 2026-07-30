Apple Upgrade Program: Vše, co byste měli vědět o novém „předplatném“ za iPhone

Apple tento týden představil zcela nový program Apple Upgrade, který nahrazuje dosavadní iPhone Upgrade Program. Na první pohled může působit jako klasické splátky, ve skutečnosti jde ale o leasing zařízení. Co to znamená v praxi? Připravili jsme přehled toho nejdůležitějšího, co byste o nové službě měli vědět.
1. Nekupujete iPhone, ale pronajímáte si ho
Největší změnou oproti klasickému nákupu je fakt, že zařízení po dobu smlouvy nevlastníte. Platíte měsíční splátky za jeho používání a až na konci se rozhodnete, zda si iPhone ponecháte, vrátíte ho nebo přejdete na novější model.
2. Program není jen pro iPhone
Přestože se nejvíce mluví o iPhone, Apple Upgrade zahrnuje také Mac, iPad a Apple Watch. Délka leasingu se liší podle zařízení – iPhone a Apple Watch lze pořídit na 12 nebo 24 měsíců, Mac a iPad na 24 nebo 36 měsíců.
3. Měsíční splátky začínají poměrně nízko
Apple uvádí, že ceny startují na 17,99 dolaru měsíčně za iPhone. Apple Watch začínají na 11,99 dolaru, stejně jako některé modely iPad. Nejnižší měsíční splátka za Mac činí 24,99 dolaru.
4. AppleCare+ už není součástí programu
To je jedna z největších změn oproti původnímu iPhone Upgrade Program. Pokud chcete mít zařízení pojištěné proti náhodnému poškození, musíte si AppleCare+ připlatit zvlášť.
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5. Poškozený iPhone vás může přijít draho
Jelikož zařízení vracíte leasingové společnosti, očekává se, že bude v odpovídajícím stavu. Pokud bude výrazně poškozené a nebudete mít AppleCare+, můžete při vrácení doplácet náklady na opravu.
6. Na konci máte tři možnosti
Po skončení leasingu můžete:
- vrátit zařízení,
- doplatit zbývající částku a ponechat si ho,
- nebo přejít na nový model a pokračovat v dalším leasingu.
7. Koupě na konci není dražší
Pokud se rozhodnete zařízení odkoupit, výsledná cena odpovídá běžné prodejní ceně. Jinými slovy, pokud si iPhone nakonec necháte, nezaplatíte více jen proto, že jste využili Apple Upgrade.
8. Pro zájemce o nový iPhone každý rok dává smysl
Program míří hlavně na uživatele, kteří chtějí pravidelně přecházet na nejnovější model a nechtějí řešit prodej starého zařízení přes bazary nebo výkupní služby. Právě pro ně může být leasing pohodlnější než klasický nákup. Pokud je vaším cílem ušetřit co nejvíce peněz, stále vychází nejlépe koupit iPhone klasicky a po několika letech ho prodat. V takovém případě zpravidla získáte vyšší hodnotu, než jakou nabízí leasingový model.
9. Zatím jen pro USA, ale …
Apple Upgrade je aktuálně dostupný pouze ve Spojených státech a Apple zatím neoznámil, zda se v budoucnu rozšíří i na další trhy. Pokud se ale program osvědčí, lze očekávat, že se časem objeví i v dalších zemích. Jedním dechem se nicméně sluší dodat, že se vlastně nejedná o nic až tak nového, jelikož třeba v České republice nabízí možnost pronájmu elektroniky nebo chcete-li elektroniku za měsíční předplatné prodejci v čele s Alza.cz či Mobil Pohotovost již poměrně dlouho. A upřímně řečeno, jejich ceny jsou podstatně zajímavější než ty od Apple.
Krásným příkladem je iPhone 17 Pro v základní 256GB verzi. Ten stojí v USA 1099 dolarů a Apple jej chce v rámci Apple Upgrade programu pronajímat za 31,99 dolarů měsíčně při pronájmu na 24 měsíců, nebo za 45,99 dolarů měsíčně při pronájmu na 12 měsíců. Bavíme se tedy o zhruba 680 Kč bez daně v prvním případě a o zhruba 978 Kč bez daně ve druhém případě. Alza vám pak tentýž telefon v rámci programu Alza Neo pronajme od 917 Kč měsíčně a Mobil Pohotovost za 699 Kč měsíčně na dva roky.
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Nový Apple Upgrade není univerzálně výhodnější než klasický nákup. Pokud si necháváte iPhone čtyři nebo pět let, pravděpodobně na něm neušetříte. Jestli ale patříte mezi uživatele, kteří chtějí mít každý rok nebo dva nejnovější model a nechtějí řešit jeho následný prodej, může jít o velmi pohodlné řešení. Právě na tuto skupinu Apple novým programem zjevně cílí.