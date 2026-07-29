Placený WhatsApp Plus je tu. Kolik stojí a co nabízí?

Meta začala výrazně rozšiřovat dostupnost svého nového předplatného WhatsApp Plus. Po několikaměsíčním testování se placená verze aplikace dostává k uživatelům v dalších zemích a v následujících týdnech by měla být dostupná stále širšímu okruhu lidí. Základní WhatsApp přitom zůstává i nadále zdarma a nové předplatné je zcela dobrovolné.
WhatsApp Plus cílí především na uživatele, kteří chtějí větší možnosti přizpůsobení aplikace. Předplatitelé získají přístup k novým motivům, 14 alternativním ikonám aplikace, exkluzivním balíčkům samolepek nebo prémiovým vyzváněním. Součástí je také možnost připnout až 20 chatů místo současných tří nebo hromadně měnit nastavení jednotlivých seznamů konverzací.
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Cena předplatného se liší podle regionu. V Evropě vychází přibližně na 2,49 eura měsíčně (v Česku 59 Kč), přičemž Meta může částky na jednotlivých trzích upravovat. V tuto chvíli je služba dostupná pouze pro osobní WhatsApp a nikoliv pro WhatsApp Business. Důležité je také zdůraznit, že nový WhatsApp Plus nemá nic společného se stejnojmennou neoficiální aplikací, která je na internetu dostupná už řadu let. Jde o oficiální předplatné přímo od Meta, distribuované prostřednictvím obchodu Google Play a později také App Store. Používání této verze je zcela bezpečné a nijak neovlivňuje šifrování ani ostatní základní funkce aplikace.
Meta naznačila, že současná nabídka funkcí není konečná. Do budoucna chce do WhatsApp Plus přidávat další prémiové možnosti, aby bylo předplatné pro uživatele atraktivnější. Zároveň ale firma opakuje, že posílání zpráv, volání i všechny klíčové funkce WhatsApp zůstanou zdarma pro všechny uživatele.