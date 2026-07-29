WhatsApp Web dohání mobilní aplikaci. Z prohlížeče si konečně zavoláte a snadno přepnete hovor mezi zařízeními

Populární komunikační platforma WhatsApp spouští dlouho očekávanou novinku pro svou webovou verzi. Uživatelé se po úspěšném testování v rámci beta programu konečně dočkali plnohodnotné podpory hlasových i videohovorů, a to jak mezi dvěma lidmi, tak i v rámci skupin. Zástupci společnosti potvrdili, že plošné zavádění začíná právě dnes a v dohledné době se funkce zpřístupní naprosto všem.
WhatsApp Web se tak svými komunikačními možnostmi definitivně vyrovnává nativním aplikacím pro iPhone, iPad či klasické stolní počítače. Z okna webového prohlížeče nyní můžete pohodlně přijímat i iniciovat hovory úplně stejným způsobem, na jaký jste zvyklí z displeje svého smartphonu.
Hladké přepínání a virtuální čekárna
Společně se samotným voláním přichází také velmi praktická funkce plynulého přepínání hovorů. Pokud se například vrátíte domů nebo vám dochází baterie v telefonu, můžete probíhající hovor bleskově přesunout z mobilu na web (či jiné zařízení), aniž byste ho museli frustrujícím způsobem ukončovat a obratem vytáčet znovu.
Další užitečnou novinkou, kterou ocení především organizátoři skupinových hovorů, je zavedení takzvané čekárny (waiting room). Hostitelé díky ní získají absolutní kontrolu nad tím, kdo a kdy se do probíhající konverzace připojí. Pro aktivaci této bezpečnostní pojistky stačí při zakládání hovoru zapnout volbu „Vyžadovat schválení k připojení“.
Bleskově ostrý obraz a lepší zvuk
Vývojáři nezapomněli ani na samotnou kvalitu přenosu. Platforma nově nasazuje technologii zvanou QuickHD, díky které by si uživatelé měli užívat čisté video ve vysokém rozlišení už během prvních několika sekund od spojení. Když se tato obrazová optimalizace zkombinuje s nedávno přidanými zvukovými funkcemi pro iPhone, jako je Izolace hlasu (Voice Isolation) a Široké spektrum (Wide Spectrum), slibuje WhatsApp dosud vůbec nejlepší a nejstabilnější zážitek z telefonování napříč celým svým ekosystémem.