WhatsApp mění na iPhone vzhled!

Oblíbená komunikační aplikace WhatsApp pokračuje v postupném redesignu svého iOS klienta do stylu Liquid Glass, který Apple představil s příchodem iOS 26. Ačkoliv většina běžných uživatelů zatím novější vzhled v ostré verzi aplikace stále nevidí, beta verze dostupná přes TestFlight ukazuje, že Meta na úpravách dál intenzivně pracuje.
Po spodní navigační liště, části rozhraní Chatu a později i přehrávači hlasových zpráv přichází na řadu další dvě výrazné části aplikace – reakce na zprávy a kontextová menu. Právě ty totiž podle testerů zatím působily vedle zbytku aplikace trochu zastarale. Reakční lišta měla příliš neprůhledný vzhled a menu po podržení zprávy zase používalo jednodušší pozadí bez výraznějších efektů průhlednosti.
Meta se teď snaží celé prostředí vizuálně sjednotit. Nové prvky mají působit vzdušněji, lehčeji a více připomínat systémové aplikace Applu v iOS 26. To je mimochodem trend, který je v posledních měsících u velkých iOS aplikací vidět čím dál častěji. Liquid Glass totiž není jen o „skleněném“ efektu, ale hlavně o práci s hloubkou, průhledností a pohybem rozhraní.
Zajímavé je, že Meta redesign zavádí velmi opatrně. Už první Liquid Glass prvky se v aplikaci objevily krátce po vydání iOS 26, ale rollout byl extrémně omezený a mnoho uživatelů je dodnes vůbec nemá aktivní. Beta verze však naznačují, že firma na novém vzhledu rozhodně nezapomněla a postupně jej rozšiřuje do dalších částí aplikace.
Podle serveru WABetaInfo zatím není nová podoba reakcí ani kontextových menu dostupná ani běžným beta testerům. Funkce byla aktivována pouze interně pro účely testování. To ale u WhatsAppu není nic neobvyklého. Meta často nové prvky skrývá v aplikaci týdny nebo i měsíce předtím, než je začne veřejně rozšiřovat.
Na celé věci je pozoruhodné hlavně to, jak moc se WhatsApp v posledních letech snaží na iPhonu působit „víc jako iOS“. Dříve byla aplikace vizuálně spíš univerzální a stejné rozhraní se snažila držet napříč Androidem i Applem. Teď je ale vidět, že Meta začíná více respektovat designový jazyk jednotlivých platforem. A upřímně, u Liquid Glass to dává smysl. Na OLED displejích novějších iPhonů vypadají průhledné vrstvy a jemné rozostření často opravdu velmi efektně.
Kdy přesně se redesign dostane do App Store verze aplikace, zatím není jasné. Fakt, že se nové prvky objevují v dalších a dalších beta sestaveních, však naznačuje, že by ostré nasazení nemuselo být příliš daleko.