Do WhatsApp míří další vlna Liquid Glass!

WhatsApp si s novým designem iOS 26 dává docela na čas. Zatímco iOS 26 jako takový je tu totiž s námi už od září, přičemž jeho komplexní nasazení do WhatsApp se očekává tím pádem taktéž už dlouhé měsíce, realita je taková, že většina uživatelů ho ve své aplikaci stále vůbec neviděla. A to i přesto, že Meta redesign postupně rozšiřuje.
Podle informací od WABetaInfo se teď pracuje na další části, konkrétně přímo na prostředí chatu. Jinými slovy tam, kde trávíte v aplikaci nejvíc času. Právě tady má nicméně Liquid Glass konečně ukázat svůj plný potenciál.
Nová verze má přinést plovoucí lištu pro psaní zpráv a průhlednější navigační prvky s jemnými efekty rozostření a hloubky. Přesně ten styl, který známe z novějších systémů od Apple, a který působí moderněji a vzdušněji než současné rozhraní.
Zajímavé ale je, že i když se na redesignu evidentně pracuje, Meta ho zatím drží dost při zemi. Funkce se objevují v beta verzích, ale jen omezeně, a v některých případech ani nejsou běžně dostupné testerům. To naznačuje jediné – firma si zřejmě chce pohlídat, aby byl nový vzhled sjednocený napříč celou aplikací, než ho pošle mezi lidi.
Kdy přesně se Liquid Glass dostane k běžným uživatelům, je zatím ve hvězdách. Pokud ale současný vývoj něco naznačuje, WhatsApp nechce nic uspěchat. A možná právě proto to trvá déle, než by si většina uživatelů přála.