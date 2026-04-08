Do CarPlay dorazil WhatsApp! Podívejte se na naše screenshoty

Zdá se, že WhatsApp si konečně vzpomněl i na řidiče a jeho integrace s CarPlay tak dostává výrazně zajímavější podobu než doposud. Meta totiž vypustila aktualizaci, která z populárního komunikátoru dělá v prostředí CarPlay mnohem použitelnější nástroj, než na jaký jsme byli zvyklí.
Abych byl konkrétní, WhatsApp sice CarPlay podporoval už dříve, jenže šlo spíš o takové „na oko“ řešení postavené hlavně na Siri. Jinými slovy, pokud jste chtěli někomu napsat nebo zavolat, bez hlasového asistenta jste se prakticky neobešli. To se teď ale mění.
Nově totiž přichází plnohodnotná nativní aplikace pro CarPlay, která konečně dává věci smysl. Po připojení iPhonu k autu se vám zobrazí přehled posledních konverzací, historie hovorů a nechybí ani sekce s oblíbenými kontakty. Díky tomu se dostanete k tomu, co potřebujete, mnohem rychleji a hlavně bez zbytečného rozptylování.
Velmi příjemným detailem jsou pak rychlé akce, které umožňují okamžitě nadiktovat zprávu nebo zahájit hovor. V praxi to znamená, že komunikace přes WhatsApp během řízení je zase o kus pohodlnější a přirozenější, aniž byste museli složitě lovit telefon nebo spoléhat jen na Siri.
Celá novinka se přitom mezi uživateli testovala už v uplynulých dnech, takže nejde o žádný výstřel do tmy. Pokud si chcete vylepšený WhatsApp v CarPlay vyzkoušet, stačí aktualizovat aplikaci na nejnovější verzi a připojit iPhone k vozu s podporou CarPlay. Zbytek už proběhne víceméně automaticky.