iPhone 2027 bude megahit! Apple chystá dokonalé spojení hardware se softwarem

Apple si na rok 2027 nepřipravuje jen další iteraci iPhonu, ale něco, co má ambici posunout celé pojetí zařízení o kus dál. A tentokrát už nejde jen o hardware nebo software zvlášť – ale o jejich úplné propojení. Tvrdí to alespoň čím dál tím víc zdrojů nově v čele s tím nejpovolanějším.
Podle velmi spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu má být součástí 20. výročí iPhonu nový design interně označovaný jako „Glasswing“. Název odkazuje na motýla s průhlednými křídly a přesně tenhle efekt má Apple přenést do reality. Jednat se má konkrétně o moderní iPhone, který působí jako skleněný objekt bez jasně oddělených hran.
Základem má být displej, který se jemně ohýbá do všech čtyř stran a prakticky mizí rámečky. Výsledkem má být zařízení, které nepůsobí jako „telefon s displejem“, ale spíš jako jeden souvislý skleněný celek.Extrémně zajímavé je pak to, že nový designový styl Liquid Glass v iOS 26 má být navržené přesně tak, aby s tímhle hardwarem vizuálně splývalo. Jinými slovy – co dřív bylo jen UI, má teď působit jako přirozené pokračování samotného zařízení.
Podle Gurmana samozřejmě nejde o náhodu, ale o dlouhodobou strategii. Apple chce posunout integraci hardwaru a softwaru ještě dál než dřív a pokud se to povede, iPhone už nebude působit jako zařízení s displejem, ale jako jeden celek, kde hranice mezi sklem a systémem prakticky zmizí.
Zajímavé je i to, že se původně spekulovalo o samostatném „výročním iPhonu“. Novější informace ale naznačují, že se spíš dočkáme redesignu celé Pro řady v rámci iPhone Pro. To ale ve výsledku dává naprostý smysl, jelikož tím Apple rozšíří nový designový styl naráz do více modelů, od kterých se bude moci později odrazit pro předělání dalších kousků.
Pokud se všechny tyto úniky potvrdí, rok 2027 může být pro iPhone jedním z roků, kdy se změní nejen vzhled, ale i samotný způsob, jakým ho vnímáme. Doufejme tedy, že se tak skutečně stane. iPhone totiž v posledních letech tak trochu nudil a o to víc ve výsledku potěší veškeré podobné úniky informací.
no som zvedavy ako to bude vyzerať ked sa na ten telefon práskne obal a poprípade nalepí okranne sklo.