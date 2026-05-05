iPhone dostane příští rok revoluční haptická tlačítka, která půjdou ovládat kdekoliv a kdykoliv!

Apple chystá na dvacáté výročí iPhonu jednu z největších konstrukčních změn za poslední roky. Podle známého leakera Instant Digital totiž testuje systém pevných haptických tlačítek, který by měl kompletně nahradit klasická mechanická tlačítka a posunout design zase o krok blíž k myšlence jednoho kusu skla.
Celý koncept má být postavený na tom, že tlačítka už nebudou fyzicky klikat, ale reagovat na dotyk pomocí haptické odezvy. Apple navíc chce mít celé řešení opravdu komplexní, čemuž odpovídají i jeho testy. Ty mají zahrnovat snad vše od používání v rukavicích, přes mokré ruce až po extrémní teploty nebo použití s pouzdrem. Jinými slovy, kalifornský gigant se snaží eliminovat situace, kdy by podobné řešení mohlo selhávat. Zajímavé je i to, že by tlačítka měla fungovat i ve chvíli, kdy je telefon vypnutý nebo vybité baterie, díky ultraúspornému mikroprocesoru, který je má neustále napájet.
Nasazení nového typu tlačítek není ve výsledku ničím až tak překvapivým. Dlouhodobě se totiž mluví o tom, že by Apple chtěl iPhone posunout k designu bez rušivých prvků a právě haptická tlačítka by do toho zapadala mnohem lépe než klasická mechanika. Je ale fér dodat, že podobné spekulace tu jsou už několik let. Projekt s pracovním názvem „Bongo“ měl údajně mířit už na iPhone 15 Pro, později se mluvilo o iPhonu 16 Pro, ale pokaždé z toho nakonec sešlo. Apple tak zatím spíš testuje, než že by měl hotové řešení připravené do výroby.
Vedle toho se objevují i další úniky směřující k roku 2027, například displej s dvojitou OLED vrstvou, Face ID pod displejem, přední kamera skrytá v panelu nebo výrazně větší baterie. Otázkou ale zůstává, co z toho je reálný vývoj a co spíš spekulace leakerů. Jisté je zatím jen to, že iPhone k 20. výročí bude velké téma. A pokud se aspoň část těchto změn skutečně dostane do finální podoby, může jít o jeden z nejzásadnějších redesignů v historii celé řady.