Apple opět přeskočí jeden model a představí příští rok iPhone 20

Když v roce 2017 představil iPhone X, svět zůstal chvíli zmatený. Kde je iPhone 9? Proč Apple přeskočil celé jedno číslo? Odpověď byla nakonec jednoduchá: protože chtěl dát jasně najevo, že nepřichází jen další iPhone, ale úplně nová generace zařízení. A přesně tenhle scénář se teď začíná znovu nenápadně rýsovat.
V zákulisí technologické scény se čím dál častěji objevují úvahy, že by Apple mohl v příštích letech zopakovat stejný tah. Jinými slovy, místo iPhone 19 bychom se mohli rovnou dočkat iPhone 20. Na první pohled to může znít jako drobný detail v názvu, ale pokud Apple něco umí dokonale, pak je to práce s vnímáním produktu. Číslování iPhonů nikdy nebylo jen o pořadí. Je to součást strategie, která ovlivňuje, jak zařízení vnímáme ještě předtím, než ho vůbec vezmeme do ruky. „Devatenáctka“ působí jako další krok v řadě. „Dvacítka“ naopak evokuje milník, přelom a začátek nové kapitoly. A přesně tenhle pocit Apple v roce 2017 potřeboval a možná ho bude potřebovat znovu.
Aby takový krok dával smysl, nestačí jen přeskočit číslo. Musí za tím stát skutečná změna. Stejně jako u iPhonu X by i tentokrát musel přijít moment, kdy Apple nebude chtít jen vylepšovat, ale redefinovat. V posledních letech se přitom čím dál hlasitěji spekuluje o technologiích, které by takový přechod mohly odstartovat. Mluví se o displeji bez jakýchkoliv výřezů, kde by se kamera i Face ID kompletně přesunuly pod panel. Často se zmiňuje i výrazně hlubší integrace umělé inteligence přímo na úrovni hardwaru, případně zásadní posun ve výdrži baterie. A ve hře je i to, že se iPhone začne mnohem víc přibližovat světu rozšířené reality, který Apple postupně buduje.
Z iPhone 18 přeskočí Apple rovnou na iPhone 20
Pokud by se alespoň část těchto změn skutečně dostala do finálního produktu, označení iPhone 20 by najednou nepůsobilo přehnaně, ale naopak logicky. Apple by tím jasně komunikoval, že nejde o další iteraci, ale o zařízení, které posouvá celý koncept iPhonu dál. Zároveň není vyloučené, že by Apple zopakoval ještě jednu strategii z minulosti. Vedle sebe by klidně mohl nechat existovat klasickou řadu a nový „future“ model. Přesně tak, jak to kdysi udělal s iPhonem 8 a iPhonem X. Jedna linie by zůstala dostupnější a konzervativnější, zatímco druhá by reprezentovala technologickou špičku a směr, kterým se budou iPhony ubírat v dalších letech.
Je ale potřeba zůstat nohama na zemi. V tuto chvíli neexistuje žádný konkrétní únik, který by přeskočení iPhonu 19 potvrzoval. Apple si v posledních generacích drží poměrně konzistentní číslování a není důvod očekávat změnu jen tak bezdůvodně. Historie ale ukazuje, že když přijde správný moment, Apple se nebojí udělat krok, který na první pohled nedává smysl, tedy dokud ho nepředstaví.
Osobně si myslím, že klíč bude v jediné věci. Pokud Apple připravuje jen další evoluci, iPhone 19 dorazí přesně podle očekávání. Pokud ale chystá větší skok, který má znovu definovat, co vlastně iPhone je, pak dává přeskočení rovnou na iPhone 20 překvapivě velký smysl. A upřímně, po letech spíše postupných změn by přesně takový moment iPhone potřeboval.