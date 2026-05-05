iPhone 17 je hit! Těchto 5 věcí na něm uživatelé milují nejvíce

Apple má za sebou další mimořádně silné čtvrtletí a velkou zásluhu na tom má především iPhone 17. Ten se totiž podle aktuálních čísel stal vůbec nejúspěšnější iPhonovou řadou v historii a zároveň pomohl Applu ukrojit další podíl na úkor Androidu.
Ještě zajímavější je ale jiný údaj. Podle finančního ředitele Kevan Parekh dosahuje spokojenost zákazníků u iPhonu 17 v USA neuvěřitelných 99 %. A právě to je číslo, které v praxi znamená mnohem víc než jakékoliv marketingové slogany. Spokojení uživatelé totiž fungují jako nejlepší reklama.
Na otázku, co za tímhle úspěchem vlastně stojí, pak odpověděl přímo Tim Cook, přičemž jeho vysvětlení je vlastně překvapivě jednoduché. Podle něj lidé milují design, výkon, odolnost, fotoaparát a konkrétně i funkci Center Stage. Velkou roli pak hraje i Apple Intelligence, která je napříč systémem čím dál víc vidět.
Zajímavé přitom je, že tohle všechno se děje i navzdory problémům s dostupností. Apple totiž stále naráží na omezení v dodávkách, přesto iPhone 17 prodává ve velkém. A právě kombinace vysoké poptávky a spokojenosti zákazníků vytváří efekt, který se nabaluje sám na sebe. S ohledem na všechny tyto informace začíná být jasné, proč se Applu daří držet tempo i v době, kdy trh není zrovna v ideální kondici. Nejde totiž evidentně jen o nové funkce nebo marketing, ale o to, že výsledný produkt dává lidem smysl. A přesně to je něco, co se v číslech jako 99 % projeví naprosto naplno.