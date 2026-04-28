Proč převezme John Ternus Apple právě 1. září

John Ternus se oficiálně stane novým výkonným ředitelem Applu 1. září 2026. Ačkoliv se může zdát, že jde jen o obyčejné datum, opak je pravdou. Pečlivé načasování tohoto kroku hraje pro nastupujícího šéfa naprosto klíčovou roli.
Osobní triumf se skládacím iPhonem
Ternus usedne do křesla necelé dva týdny před tradiční zářijovou keynote. Letošní událost přitom nebude jen tak ledajaká, neboť svět netrpělivě očekává představení vůbec prvního skládacího iPhonu. Pro nového ředitele půjde o obrovskou osobní výhru.
Podle analytika Marka Gurmana z Bloombergu to byl totiž právě on, kdo z pozice šéfa hardwaru dohlížel na kompletní vývoj tohoto přelomového zařízení. Dává tedy naprostý smysl, že právě Ternus bude tváří tohoto produktu a uvede ho na scénu.
Zářijový nástup má ještě jednu výhodu. Ternus převezme kormidlo těsně před začátkem Vánoc, které jsou pro Apple tradičně tím absolutně nejvýnosnějším obdobím celého roku. Uvedení nových iPhonů ve spojení s předvánočními nákupy by letos mělo společnosti přinést tržby blížící se neuvěřitelné hranici 150 miliard dolarů. Pro nového jablečného lodivoda je to tak ta nejlepší možná startovní čára.
Silné portfolio v zádech
Současná situace připomíná rok 2011, kdy Apple od Steva Jobse přebíral Tim Cook. I tehdy měl Apple v rukávu extrémně silné portfolio. Ternus je na tom dnes dost možná ještě o něco lépe. Má k dispozici výbornou řadu iPhonů, čerstvě aktualizované MacBooky a do toho skvěle prodávaný MacBook Neo.
Dle mého je toto načasování ze strany představenstva Applu naprosto promyšleným tahem. Vedení zkrátka potřebuje, aby si veřejnost i opatrní investoři spojili novou tvář Applu hned od prvního dne se značným inovačním úspěchem a gigantickými zisky. Ternus tak dostane šanci zazářit hned na úvod.