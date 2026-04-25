V tomto sídle si bude Tim Cook užívat důchod

S majetkem 2,6 miliardy dolarů neexistuje na světě dům, který by si nemohl Tim Cook koupit. Přesto se vzhledem ke svým finančním možnostem rozhodl pořídit poměrně skromné sídlo. Jeho původní dům, na který jsme se byli podívat, byl v podstatě běžný dům, ve kterém bydlí v Cupertinu kde kdo, a rozhodně byste netipovali, že v něm žil muž, který je CEO nejhodnotnější společnosti světa. Z původního domu se však již před časem odstěhoval a zamířil na novou adresu. Dům v lokalitě La Quinta v Kalifornii, konkrétně v Madison Clubu, koupil tajně už v roce 2019, ovšem až v roce 2021 se ukázalo, že kupujícím byl skutečně Tim Cook. Na jeho poměry je částka 10 milionů dolarů, za kterou haciendu pořídil, extrémně nízká.
La Quinta Madison Club v Kalifornii je soukromý uzavřený areál, ve kterém se nacházejí pouze vily podobné velikosti a exkluzivity, jakou má Tim Cook. I přesto, že je areál obrovský a nacházejí se zde desítky domů, golfová hřiště, jezera a mnoho dalšího, je kompletně oplocený tak, aby do něj nebylo odnikud vidět, a je naprosto uzavřený všem, kteří zde nežijí. Vzhledem k tomu, že to má Tim Cook ze své vily do sídla Applu autem zhruba 7,5 hodiny jízdy po nepříliš pohodlné kalifornské dálnici, je samozřejmostí i heliport. Vila má 930 metrů čtverečních, infinity bazén, pět ložnic, pět koupelen a samozřejmě obývací pokoj s kuchyní. Ostatně podívejte se sami v následující galerii na to, jak bude Tim Cook trávit svůj důchod.