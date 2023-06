Dům Tima Cooka: I takto můžete bydlet, když máte majetek za 2 miliardy dolarů

Tim Cook byl již mnohokrát jmenován nejlepším managerem na světě a vyhrává různá ocenění za své manažerské schopnosti. Apple si jej jako svého CEO považuje a tak není divu, že má aktuálně Tim Cook majetek v hodnotě zhruba dvou miliard amerických dolarů, tedy 43 miliard korun. Co se domů týká, není tak na celém světě žádný, který by si tento muž nemohl koupit. Přesto však až donedávna vlastnil pouze jediný dům, ve kterém bydlel dlouhé roky a to ten, na který jsme se byli podívat. Aktuálně si již Tim pořídil o něco větší a zajímavější sídlo v jistém klubu, kam se běžný smrtelník nedostane, jen pár měsíců zpátky však skutečně žil v klasické řadové zástavbě uprostřed Palo Alto. Shodou okolností jen pár desítek metrů od garáže, kde vznikla společnost HP.

Ačkoli se jedná o poměrně pěknou čtvrť, jen málokdo by čekal, že zde žije jeden z nejmocnějších manažerů světa a zejména dolarový miliardář. Aktuálně dům stále patří Timovi, který jej však již nevyužívá. Dům je ale samozřejmě stále udržovaný. Všechny fotografie vznikly z ulice, kde lze legálně fotit a publikujeme je z toho důvodu, že v domě již v současné době Tim Cook nebydlí.