Zapomenuté tipy a triky v iOS, které stojí za vyzkoušení

Rozpoznávání hudby s rozšířenými možnostmi

Funkce Rozpoznávání hudby v iOS 17.4 se dočkala vylepšení. Nyní nalezené skladby můžete rovnou přidat do playlistů v Apple Music, do vaší knihovny Apple Music nebo do Apple Music Classical. To vám usnadní ukládání oblíbených písní a jejich opětovné nalezení. Stačí jen při poslechu aktivovat Ovládací centrum, klepnout na dlaždici Shazam a po detekci přidat skladbu do knihovny nebo playlistu.