Přesné rozměry a vzhled prvního ohebného iPhone unikly na internet! Toto nás na podzim čeká

Jednou z hlavních produktových hvězd letošního Apple roku bude bezesporu představení prvního ohebného iPhone, který je v současnosti známý primárně pod označením iPhone Ultra. A přestože do jeho představení zbývá ještě pěkných pár měsíců, na světlo světa se dostalo už nyní nepřeberné množství nejrůznějších úniků informací, které tento telefon s předstihem poodhalují. Jeden takový se objevil na internetu i nyní a my se díky němu dozvídáme přesné rozměry této skládačky na setiny milimetru.
Jak můžete sami vidět na snímku v galerii výše, šířka rozevřeného iPhone Ultra mí být přesně 167,59 mm, výška 120,59 mm a tloušťka při otevření 4,7 mm. U tloušťky je nicméně dobré se zastavit a dodat, že se jedná o tloušťku v místě pod fotoaparátem, nikoliv u fotoaparátu. Právě v místě foťáku totiž bude kvůli jeho vystouplosti telefon výrazně tlustší, jak tomu je nyní u všech modelů. Za zmínku na uniklém schématu dále stojí vnější strana s fotomodulem, který je designově dost blízký tomu, který Apple použil u iPhone Air. Co je však možná zajímavější, je oddělená zádová část pod fotomodulem s logem Applu. Soudě dle ní se totiž dá očekávat podpora bezdrátového nabíjení a v ideálním případě i MagSafe.
Svůj první ohebný iPhone by měl Apple ukázat už na podzim spolu s iPhone 18 Pro a Pro Max. A protože se podle úniků informací zdá toto zařízení čím dál tím zajímavější, už nyní se dá říci, že je rozhodně na co se těšit. Vždyť už samotný poměr stran dělá z novinky něco, co v mobilním ohebném světě ještě takřka není a pokud se Applu povede vyladit operační systém tak, že bude skutečně schopen kombinovat ty nejlepší prvky iOS a iPadOS na základě otevření, zavření či aktuální činnosti na zařízení, mohlo by jít o skutečnou pecku. Osobně se nicméně už nyní docela obávám ceny, která může produkt dost poškodit, pokud jí Apple přestřelí. Snad se tak tedy nestane.