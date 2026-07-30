Epic Games rozdává další dvě skvělé hry zdarma. Akční řežba i originální strategie čekají na vaše stažení

Epic Games Store pokračuje ve své tradiční nadílce bezplatných her a ani tentokrát rozhodně není o co stát stranou. Tentokrát si mohou hráči do své knihovny přidat hned dva povedené tituly z řad nezávislé scény, které sice nejsou největšími blockbusterovými hity, o to více však dokážou překvapit svou kvalitou i návykovou hratelností. Zatímco OTXO potěší milovníky rychlé akce a nekompromisních přestřelek, Sol Cesto cílí na fanoušky strategií, roguelite mechanik a promyšleného rozhodování. Pokud si je přidáte do své knihovny včas, zůstanou vám už napořád.
OTXO
OTXO je akční roguelite střílečka, která na první pohled připomíná legendární sérii Hotline Miami, ale velmi rychle ukáže, že má vlastní tvář. Hra sází na extrémně svižnou akci, ve které rozhodují bleskové reflexy, správné načasování a přesná muška. Každý průchod úrovněmi je přitom jiný díky procedurálně generovaným lokacím, takže se jen tak neomrzí. Velkým lákadlem je i možnost zpomalit čas, což otevírá prostor pro efektní přestřelky i promyšlenější taktiku. Atmosféru skvěle doplňuje stylová černobílá grafika s výraznými červenými akcenty, která hře dodává nezaměnitelný charakter.
Fotogalerie
Nechybí ani desítky různých zbraní a vylepšení, díky nimž si můžete upravit herní styl podle svých představ. Přestože je OTXO poměrně náročné, každý neúspěch motivuje k dalšímu pokusu díky rychlému tempu a pocitu neustálého zlepšování. Příběh je vyprávěn spíše symbolicky a nechává hráčům prostor pro vlastní interpretaci. Pokud máte rádi dynamické akční hry s vysokou obtížností a roguelite prvky, rozhodně stojí za vyzkoušení. OTXO je zkrátka titul, který dokáže pohltit na dlouhé hodiny a odmění každého, kdo se nezalekne pořádné výzvy.
OTXO můžete zdarma stáhnout zde
Sol Cesto
Po pořádné dávce adrenalinu přichází na řadu Sol Cesto, které naopak staví na promyšlené strategii a chytrém rozhodování. Jde o originální roguelite, ve kterém se vydáváte do tajemné věže plné nebezpečí, ale o vašem postupu nerozhodují jen souboje, nýbrž i štěstí a správná práce se schopnostmi. Každý tah je důležitý, protože jediná špatná volba může zcela změnit průběh celé výpravy. Velkou předností hry je kombinace jednoduchých pravidel s překvapivě hlubokou hratelností, díky které si vás dokáže získat na dlouhé hodiny. Samozřejmostí jsou procedurálně generované výpravy, takže žádné dvě hry nejsou stejné. Postupně navíc odemykáte nové možnosti, schopnosti i vylepšení, která otevírají další herní strategie.
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Potěší také příjemné stylizované zpracování, které skvěle podtrhuje tajemnou atmosféru celého dobrodružství. Přestože se může Sol Cesto na první pohled tvářit nenápadně, pod povrchem se ukrývá překvapivě návyková hratelnost. Pokud vás baví hry, které odměňují plánování, experimentování a ochotu zkoušet stále nové přístupy, rozhodně by vám tento titul neměl uniknout. Sol Cesto je přesně tím typem nezávislé hry, která dokáže příjemně překvapit svou originalitou i zábavností.