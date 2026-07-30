Zvažujete nákup nového iPhone? Tyto tři zásadní rozdíly mezi iPhone 18 Pro a iPhone Ultra ovlivní vaše rozhodnutí

Podzimní line-up jablečných telefonů se podle všeho bude letos točit primárně kolem dvou prémiových modelů – tradičně laděného iPhone 18 Pro a zbrusu nového iPhone Ultra. Ponecháme-li stranou samotnou pořizovací cenu, zde jsou tři nejdůležitější funkční a hardwarové rozdíly, které byste měli při zvažování možného upgradu vzít v potaz.
Formát konstrukce: Osvědčená klasika versus futuristická skládačka
Tento rozdíl je sice na první pohled naprosto zřejmý, přesto je nutné ho zdůraznit, protože zásadně mění celkový zážitek z používání telefonu.
Očekávané modely iPhone 18 Pro a Pro Max si zachovají onen základní, generacemi prověřený formát konstrukce, na který jsme u jablečných telefonů zvyklí již roky. Dle dostupných informací nabídnou zcela identické velikosti displejů i celkový designový jazyk jako jejich bezprostřední předchůdci. Pokud toužíte po spolehlivém pocitu z tradičního iPhonu, bude řada 18 Pro jasnou volbou.
Naproti tomu model iPhone Ultra má být prvním plně ohebným (skládacím) telefonem od Applu. Přináší radikálně odlišný design, jehož vnější displej má být nižší a zároveň o poznání širší, než jak to známe u běžných iPhonů. Vnitřní rozložitelný displej pak svou velkorysou plochou údajně připomíná spíše menší tablet iPad mini.
Fotoaparáty: Varianta Pro zůstane na absolutní špičce
Apple si historicky vždy schovával ty nejlepší a nejinovativnější technologie v oblasti fotoaparátů výhradně pro své vrcholné modely s označením Pro. Zdá se, že ani letošní rok nebude v tomto směru výjimkou. Ohebný iPhone Ultra sice pravděpodobně nabídne řadu podobných fotografických funkcí jako iPhone 18 Pro, má to však jeden zásadní háček. Zcela mu totiž bude chybět dedikovaný teleobjektiv. Uniklé zprávy sice naznačují, že skládačka Ultra ponese hlavní a ultraširokoúhlý objektiv, stejně jako přední kameru, v totožné specifikaci jako modely Pro. Samotný teleobjektiv ale zůstane exkluzivní výsadou klasických Pro verzí a na podzim by se měl dočkat ještě dalšího výrazného vylepšení.
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Výkon: Čip A20 Pro pod kapotou obou, avšak materiály rozhodují
Oba očekávané smartphony, tedy jak iPhone 18 Pro, tak iPhone Ultra, budou pravděpodobně osazeny tím nejvýkonnějším procesorem A20 Pro. Přesto se úroveň stabilního, dlouhodobě udržitelného výkonu může u obou zařízení lišit. Důvodem jsou odlišné přístupy k designu konstrukce a především rozdílné použité materiály.
iPhone 18 Pro bude pokračovat ve využívání unibody designu z lehkého hliníku, který se osvědčil již u předchozího modelu iPhone 17 Pro, a zachová si také pokročilý systém chlazení pomocí odpařovací komory (vapor chamber). Právě tyto dva konstrukční prvky zajistily iPhonu 17 Pro prokazatelně lepší dlouhodobý výkon ve srovnání se staršími modely, jelikož se telefon dokáže při náročných výpočetních úlohách efektivněji ochlazovat.
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Na druhé straně ohebný iPhone Ultra vsadí po vzoru modelu iPhone Air na štíhlý a vysoce elegantní design využívající prémiový titan. Je pravděpodobné, že i Ultra dostane odpařovací komoru, ovšem tuto informaci zatím potvrdil pouze jeden zdroj z řad leakerů. Ať už tomu tak bude, či nikoliv, právě kvůli horším tepelně-vodivým vlastnostem použitého titanu ve srovnání s hliníkem by iPhone Ultra mohl při intenzivní zátěži (například při hraní náročných her) nebo během dlouhého pobytu na přímém slunci výkonnostně lehce zaostávat za modelem 18 Pro, přestože uvnitř tepou naprosto shodné mozky.