Apple Ring může změnit používání všech zařízení Apple. Nový patent odhaluje fascinující možnosti

O chytrém prstenu od Apple se spekuluje už řadu let. Nejnovější patent ale naznačuje, že nepůjde jen o další zařízení pro měření zdraví nebo sportovních aktivit. Apple si představuje Apple Ring jako centrum, které by dokázalo ovládat prakticky celý jeho ekosystém – od Maců přes iPhone až po chytrou domácnost.
Podle patentu by prsten dokázal rozpoznávat gesta prstů a ruky, díky nimž by bylo možné ovládat různá zařízení, aniž byste se jich museli dotknout. Jednoduchým pohybem prstu byste mohli například přepínat skladby na AirPods, ovládat hlasitost HomePodu, přijímat hovory na iPhonu nebo pracovat s Macem. Apple navíc počítá s tím, že prsten bude přesně vědět, na které zařízení se právě soustředíte. Velkou výhodou má být propojení napříč celým ekosystémem. Pokud máte doma více zařízení Applu, Apple Ring by mohl fungovat jako univerzální ovladač. Stejnými gesty by bylo možné ovládat Apple TV, chytrou domácnost v aplikaci Domácnost nebo třeba připravovaný Home Hub. Právě schopnost komunikovat se všemi zařízeními by z něj mohla udělat úplně nový typ produktu, nikoliv jen konkurenci pro Oura Ring nebo Samsung Galaxy Ring.
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Samozřejmostí by pravděpodobně byly i zdravotní funkce. Dlouhodobě se spekuluje o měření srdečního tepu, sledování spánku, tělesné teploty nebo dalších biometrických údajů. Nejnovější patent ale ukazuje, že Apple přemýšlí mnohem dál a chce z prstenu vytvořit zařízení, které propojí všechny jeho produkty do jednoho intuitivního systému.
Je však potřeba připomenout, že jde zatím pouze o patent. Apple si každoročně nechává registrovat stovky různých nápadů a jen část z nich se nakonec dostane do skutečných produktů. Přesto množství patentů souvisejících s chytrým prstenem v posledních letech naznačuje, že Apple tuto kategorii rozhodně nepřehlíží. Pokud se Apple Ring skutečně objeví, mohl by se stát jedním z nejzajímavějších přírůstků do ekosystému Apple od uvedení Apple Watch.