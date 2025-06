Mého půl roku s Ultrahuman Ring Air: Super gadget, od kterého se má co učit i Apple

Za pár dnů tomu bude přesně půl roku od chvíle, co jsem začal na ruce nosit chytrý prsten Ultrahuman Ring Air. Ten mi dorazil na vyzkoušení konkrétně 18. prosince a musím říci, že si mě dokázal získat za pouhých pár dní. Nicméně jak to u mnohé elektroniky bývá, člověka její funkce nějakou chvíli baví, ale pak prvotní nadšení pomine a on se s ní tak bez problému rozloučí. V případě tohoto gadgetu tomu je však úplně jinak – za uplynulého půl roku jsem jej totiž z prstu sundal jen málokdy a jeho funkce mě baví snad čím dál tím víc.

Když mi tehdy od Mobil Pohotovosti tento chytrý prsten dorazil na testy, úkol zněl jasně – co nejlépe jej vyzkoušet a porovnat jej s Apple Watch. Já v té době používal podstatně levnější chytrý prsten konkurence, takže už jsem tak nějak věděl, do čeho asi jdu, ale musím říci, že mi Ultrahuman Ring svými funkcemi dokázal vyrazit dech. Dokáže toho totiž opravdu hodně a když se člověk naučí „chápat“ data, která mu ukazuje, dokáže svůj život upravit tak, aby byl doslova lepší.

Osobně jsem začal daleko víc díky prstenu řešit to, jak spím a jak se před spánkem chovám. Prsten vám totiž spánek nejenže parádně změří, ale taktéž vám zanalyzuje to, proč byl případně nekvalitní a co byste měli udělat pro to, aby byl příště lepší. Vy se tak díky tomu například začnete dříve uklidňovat (tedy se třeba nevystavujete výraznější fyzické aktivitě), vyhýbáte se těžším jídlům či alkoholu po určité hodině, nepijete kávu, ale taktéž třeba lépe větráte, eliminujete nejrůznější rušivé elementy v ložnici a tak podobně. Jasně, i Apple Watch vám změří spánek, ale s těmi se mi nespí moc dobře a proto jsem rád, že si jej můžu změřit právě přes pro mě osobně pohodlnější prsten.

Že měří prsten vaší aktivitu ve formě kroků, spálených kalorií a tak podobně asi nikoho nepřekvapí, jelikož je to dnes už víceméně standard většiny nositelné elektroniky. Co však překvapit dokáže, je přesný teploměr, který vaší teplotu monitoruje v krátkých časových intervalech ve dne i v noci a na základě toho si tak můžete udělat fajn obrázek o svém zdravotním stavu. Co je však zajímavější, na základě dat vám dokáže prsten s předstihem říci, že na vás takříkajíc „něco leze“. Já si letos užil pár pořádných chlapských rýmiček, které jsem doplnil jednou angínou a takto zpětně mohu říci, že kolísání mé teploty, které prsten „viděl“, bylo s předstihem indikátorem toho, že se něco blíží.

Tyto funkce mě tedy stále dost baví, stejně jako třeba možnost rychlého přidání odcvičené aktivity do nativní aplikace Aktivita na iPhone, kterou prsten automaticky zaznamenává a na vás tak už je pak jen vše zpětně potvrdit a tím si tak rozšířit data o vaši fyzické aktivitě. Zaujmout dokáží i metriky, které vám ukazují například to, že se vám zlepšuje fyzička, ale třeba i že spalujete oproti předešlému týdnu méně kalorií, což by mohlo vést k příbytku hmotnosti.

Co však oceňuje možná ještě víc než samotné funkce, je to, jaké péče se ze strany výrobce tomuto produktu dostává. Jak samotný prsten, tak i aplikace totiž dostávají velmi často aktualizace, díky kterém se stávají čím dál tím lepší. V případě prstenu se jedná o nejrůznější optimalizace, které mají za cíl jednak opravovat chyby, ale co je uživatelsky zajímavější, zlepšovat výdrž baterie, tak přesnost nejrůznějších měření a tak podobně. Uživatelský zážitek z prstenu se vám tak de facto před očima zlepšuje.

Nejsou to přitom jen drobnosti, které nemá vůbec smysl řešit. Nedávno třeba dorazil nový režim provozu prstenu, který nese název Chile a který má optimalizovat výdrž baterie, aniž by vypnul měření důležitých metrik. Pokud vám toto měření nestačí (což ale pravděpodobně nehrozí, protože toho i v Chile režimu měří prsten stále mraky), je tu režim Turbo, který za cenu vyšší energetické spotřeby měří stále vše. Jako poslední je tu režim ultranízké spotřeby, který omezuje měření na sledování pohybu.

Teprve pár dní je pak venku ukazatel Ultra Age, který vám na základě dalších metrik ukazuje, jak staré je biologicky vaše tělo, mozek a srdce. Nechybí samozřejmě spousta vysvětlivek a metrik, na základě kterých je vše vyhodnocováno, takže pokud chcete danou metriku zlepšit, máte v ruce i návod, jak na to. Pokud tedy člověka podobné záležitosti baví, troufám si říci, že u Ultrahuman Ring Air si přijde opravdu na své, protože své tělo díky němu dokážete poznat a pochopit velmi dobře.

Výdrž baterie není strašákem

Na nejrůznějších diskuzních fórech se často setkávám v souvislosti s Ultrahuman Ring Air na stížnosti ohledně výdrže baterie. Někteří majitelé tohoto gadgetů si stěžují konkrétně na to, že jim výdrž velmi rychle klesla ze zhruba týdne na nižší jednotky dnů. Přiznám se, že když jsem na tyto zprávy narazil před pár měsíci, měl jsem z toho docela strach, ale po půl roce používání mohu s klidným srdcem říci, že výdrž prstenu je přesně taková, jaká byla od počátku. A to vím zcela přesně. Nabíjím jej totiž vždy po šesti dnech, jelikož mám ve středu a čtvrtek večer zhruba dvouhodinový florbal s kamarády, na který si jej neberu. A od čtvrtečního večera mi prsten vždy do středečního podvečera nabitý vydrží, byť už si stěžuje na to, že je jeho úroveň nabití opravdu nízká.

Odolnost i podpora na jedničku

Na závěr bych rád v krátkosti zhodnotil i to, jak prsten po půl roce používání vypadá. I ohledně jeho opotřebení jsem totiž slyšel dost negativ, které však taky rád vyvrátím. Osobně využívám matně šedou variantu, která by měla být podle některých uživatelů na poškození nejnáchylnější, ale za půl roku na ní mám jen jeden malinký ťukánek od kamenného zábradlí u přehrady, o které jsem se opřel a špatně otřel, spolu s malinkou vlásečnicí zřejmě od něčeho kovového z garáže. Jinak ale stále vypadá prsten jako nový a to jej skutečně sundávám minimálně. Respektive, když třeba na zahradě přesouvám na skalce kameny nebo celkově vím, že jdu dělat něco, kdy se může prsten poškodit, sundám si jej, ale to je i pro mé pohodlí – vždyť totéž dělám i u snubáku. V běžném životě tedy za mě opravdu nehrozí, že byste si prsten poničili.

Samozřejmě ani tento gadget není bezchybný a může se stát, že s ním nějaký ten problém budete mít. Dost často se naštěstí jedná „jen“ o software, který je vyřešitelný resetem či updatem firmwaru. Poměrně zajímavé je pak to, že v doprovodné aplikaci je k dispozici režim diagnostiky, který dokáže zanalyzovat funkčnost prstenu a případně poradit s řešením. A pokud ani to nestačí, k dispozici je podpora na WhatsApp, která vám dokáže na dálku s mnoha věcmi poradit.

Neměnil bych

Jak tedy po půl roce Ultrahuman Ring Air zhodnotit? V mých očích se jedná o doplněk, který jakožto technologický nadšenec prostě chcete mít na ruce. Ano, nejde o vyloženě levnou záležitost (byť je teď ve slevě), ale to, co vám dokáže poskytnout, je opravdu zajímavé a budete-li se jeho radami řídit, dokáže vám zlepšit život. Když k tomu navíc přičtu to, že se jej Ultrahuman snaží neustále posouvat kupředu nejrůznějšími aktualizacemi, přidáváním funkcí a tak podobně, z čehož by se mohl klidně učit i Apple, dostávám produkt, který mě i po půl roce neskutečně baví a který bych se vám rozhodně nebál doporučit.

