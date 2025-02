Přes 6 týdnů mám na ruce Apple Watch 10 i Ultrahuman Ring Air. Jak měří cvičení a jak spánek?

Chytré prsteny se v posledních měsících a letech těší čím dál tím větší popularitě, která neunikla samozřejmě ani mě. Již dobrý měsíc a půl proto na svém prstě nosím Ultrahuman Ring Air, abych si udělal co nejlepší obrázek o tom, zda jsou chytré prsteny skutečně technologií budoucnosti, nebo jen dalším z řady nositelných gadgetů, které si užijí svou chvilku na výsluní a poté vyšumí, stejně jako se to stalo třeba fitness náramkům, o kterých se nyní ani zdaleka nemluví tak moc, jak když před lety nastupovaly.

A protože vás mé postřehy ze života s Ultrahuman Ring Air na prstě soudě dle jejich čtenosti dost baví, říkal jsem si, že by nebylo od věci zkusit se dnes podívat na to, jak si vede prsten ve srovnání s Apple Watch v případě monitoringu cvičení a spánku. I tentokrát se pak bude samozřejmě jednat o pohled normálního člověka, který má prostě jen rád technologie a využívá to, co mu nabízí. V porovnávačkách tedy určitě nečekejte žádné komplexní věci, které řeší profesionální sportovci či odborníci na spánek.

Cvičení

Jak už jsem psal v recenzi před pár týdny, Ultrahuman Ring Air funguje podobně jako Apple Watch – automaticky rozpozná, že jste aktivní (například se procházíte), a při spuštění aplikace se vás zeptá, zda jste tuto aktivitu skutečně vykonávali. Pokud tuto výzvu neignorujete a během pár vteřin ji potvrdíte, získáte podrobnější data o své aktivitě a zároveň se tato činnost zapíše jako cvičení do aplikace Kondice.

To ocení zejména ti, kdo si – stejně jako já – často zapomenou na Apple Watch zapnout sledování cvičení při venkovních procházkách. Díky tomuto prstenu si tak můžete zpětně doplnit údaje o svém pohybu, což je rozhodně skvělá vychytávka. Právě v dodatečném záznamu je přitom prsten oproti hodinkám napřed – u Apple Watch totiž podobná možnost k dispozici není, nepočítám-li rozpoznání cvičení, které když potvrdíte, hodinky jej „doměří“ zpětně na základě vaší tepové frekvence, pohybu a tak dále.

Ultrahuman Ring Air však v oblasti sledování aktivity posouvá laťku ještě výš a dokáže se stát plnohodnotným konkurentem Apple Watch. Nabízí totiž možnost intenzivního monitorování pohybu, při kterém nepřetržitě sleduje vaši tepovou frekvenci. To sice znamená vyšší spotřebu energie – konkrétně zhruba 10 až 15 % baterie za 20 minut chůze – ale na oplátku získáte detailní přehled o svém výkonu. Aplikace vám zobrazí nejen trasu, kterou jste urazili, ale i tempo, vzdálenost a zóny tepové frekvence, což jsou cenné údaje pro každého, kdo chce svou fyzickou aktivitu lépe pochopit a optimalizovat.

Přesnost měření je navíc u Ultrahuman Ring Air překvapivě srovnatelná s Apple Watch. Jak ostatně ukazují přiložené screenshoty, naměřené hodnoty se výrazně neliší. Jen pro kontext – cvičení na Apple Watch jsem spustil až ve chvíli, kdy mi přišla výzva, zatímco prsten zaznamenával aktivitu od samého začátku. I přesto jsou výsledky velmi podobné, což jen potvrzuje, že prsten dokáže Apple Watch v oblasti trackingu aktivity skutečně konkurovat. Co se pak týče detailů, které vám o vaší aktivitě poskytne, ty jsou za mě srovnatelné s Apple Watch, protože se ve výsledku značnou částí překrývají.

Samozřejmostí je zde pak to, že stejně jako v případě Apple Watch, i prsten Ultrahuman dokáže trackovat spoustu nejrůznějších aktivit, přičemž svá měření vždy uzpůsobí dané aktivitě tak, aby naměřené hodnoty odpovídaly v maximální možné míře realitě. Pokud jste tedy hračičkové, kteří si rádi nastaví vše přesně tak, jak bylo, máte zde možnost stejně jako v případě Apple Watch.

Podtrženo, sečteno – říci, jestli je na trackování vaší aktivity lepší Ultrahuman Ring Air, nebo Apple Watch je dost těžké. Apple Watch hraje za mě hodně do karet fakt, že jsou pro sledování aktivity ve smyslu spuštění trackování vašeho cvičení samostatné, protože si vše „nacvakáte“ na jejich displeji, zatímco v případě prstenu je třeba aplikace. Na druhou stranu, možnost dodatečného přidání aktivity či sledování zón vaší tepové frekvence v reálném čase přes aplikaci Ultrahuman mě dost baví. Je to tedy opravdu o preferencích každého.

Monitoring spánku

Zatímco v případě monitoringu cvičení se funkce Apple Watch a Ultrahuman Ring Air dost překrývají, v případě monitoringu spánku bych řekl, že je na tom prsten o něco lépe. S hodinkami sice standardně nespávám, kvůli snaze porovnat jejich funkčnost právě s prstenem jsem s nimi však v posledních týdnech strávil řadu nocí, abych se mohl následně podívat na data, která skrze ně a skrze prsten získám a porovnat je.

To první, co mě docela překvapilo, je fakt, že Apple Watch mi začaly zaznamenávat spánek už ve chvíli, kdy jsem byl v posteli, ale ještě určitě nespal. Že se tak dělo si jsem 100% jistý, protože mám v grafech spánku zaznamenaný základní spánek už ve chvíli, kdy jsem ještě koukal do telefonu, byť už v naprostém klidu pod peřinou.

Hodinky ale vyhodnotily vše tak, že už zřejmě spím a začaly s monitoringem. Naproti tomu prsten zřejmě i s ohledem na pohyb ruky „chápal“, že ještě nespím a spánek začal dle grafu v aplikaci Ultrahuman měřit skutečně (respektive zřejmě) až ve chvíli, kdy jsem usínal či spal. Jasně, bavíme se sice o rozdílu pár minut, ale je-li někdo puntičkář, může ho tato věc docela překvapit.

Obecně mi pak přijde, že spánková analýza, kterou vám poskytne Ultrahuman Ring Air, je celkově daleko přehlednější a zajímavější než to, co dostanete od Apple Watch. Je sice pravda, že se i zde značná část měřených metrik překrývá, ale zpráva z aplikace Ultrahuman vám toho „na první dobrou“ zkrátka poskytne na jednom místě podstatně víc. A je to svým způsobem špatná vizitka Applu, protože Ultrahuman vlastně jen servíruje data, která získá prsten stejně jako Apple Watch, přehledněji.

Například data o saturaci kyslíkem z noci ve Zdraví na Apple Watch taky samozřejmě najdete, avšak už ne v sekci Spánek, ale v Saturaci kyslíkem. A takto je to i s řadou dalších dat, která sice Apple Watch dokáží naměřit a skrze algoritmy vyhodnotit, ale nejsou tak dobře na očích jako tomu je datům v aplikaci Ultrahuman.

Co mi pak přijde vyloženě divné a to již řadu let, je to, že vám Apple Watch nechtějí „na první dobrou“ říci přesnou teplotu vaší kůže a namísto toho vás informují jen o tom, zda byla při vašem spánku vyšší, nižší či v normě oproti tomu, co hodinky naměřily dřív. Jasně, ve své podstatě je právě to, abyste věděli, jestli je či není teplota v normě, tím nejdůležitějším ukazatelem, ale vidět přesné stupně je za mě určitě smysluplnější a více vypovídající.

To v případě prstenu vidíte jak přesnou teplotu vaší kůže, tak samozřejmě i v grafu to, jak se mění, respektive o kolik – a to jak v noci, tak ve dne. Zda přesněji měří Apple Watch či Ultrahuman Ring Air si pak netroufám říci, jelikož každý měří z něčeho trochu jiného a nerad bych se tu úplně pouštěl do spekulací nad tím, zda se má nebo nemá (případně o kolik) lišit teplota naměřená na zápěstí a na prstu.

Ne vše ale samozřejmě hraje ve prospěch prstenu. Počítat je totiž třeba minimálně s tím, že narozdíl od novějších Apple Watch není schopen rozpoznat spánkovou apnoe, která může spánek značně znepříjemnit. Problémy se srdcem vám sice do jisté míry odhalí, jelikož v doprovodné aplikaci vidíte graf vaší tepové frekvence, nicméně že není standardní si už musíte zjistit sami. Prsten vám totiž u horších dat řekne maximálně „potřebuje pozornost“.

Celkově mi ale pojetí monitoringu spánku u Ultrahuman Ring Air připadá z uživatelského hlediska přehlednější a více odpovídá dnešní rychlé době, kdy si člověk chce danou věc třeba jen rychle zkontrolovat na jedné kartě v aplikaci a pak jít řešit další věc. Navíc díky integraci aplikace Ultrahuman do Apple Zdraví máte zajištěno i při monitorování spánku prstenem plnění spánkových cílů ve Zdraví a tak podobně. Za mě tedy moc argumentů, proč volit pro monitoring spánku Apple Watch namísto Ultrahuman Ring Air není.

Co je lepší? Toť otázka

Pokud na konci tohoto článku čekáte odpověď na otázku, který produkt je tedy ve finále lepší, mám pro vás špatnou zprávu – tu zde nenaleznete. To proto, že ačkoliv se jedná o dva velmi rozdílné typy hardwaru, z hlediska funkčnosti se jak v monitoringu cvičení, tak i spánku do značné míry překrývají a přestože se najde i docela dost odlišností, určitě jich není tolik, aby na základě nich bylo možné určit pomyslného vítěze.

Pro mě osobně jsou ale spánkové funkce prstenu zajímavější než ty, které nabízí Apple Watch, jelikož je pro mě zpráva o spánku v aplikaci Ultrahuman daleko přehlednější, komplexnější a prostě lepší než v případě Apple Watch. Úplně ale chápu uživatele, kterým pojetí prezentace dat Ultrahuman nesedne a budou raději využívat Apple Zdraví.

Co se pak týče cvičení, zde je to extrémně o tom, jak vlastně sportujete a jak si svou aktivitu zaznamenáváte. Pokud to nějak nehrotíte a stačí vám si jen zpětně „nacvakat“, co jste dělali, pak je prsten naprosto super volba. Pokud jste ale zvyklí si spouštět konkrétní cvičení třeba v posilovně, bazénu nebo při běhu, pak jsou za mě lepším řešením vzhledem k displeji Apple Watch, protože vám umožní nechat iPhone doma.

Jako prakticky vše na světě, i zde je to tedy extrémně o preferencích uživatele a o tom, co vám zkrátka dává nebo naopak nedává smysl. Mě osobně při mém stylu života, nastavení hlavy a zálibě v technologiích používání prstenu Ultrahuman Ring Air vedle Apple Watch Series 10 smysl dává. Je ale pravda, že si poprvé dokážu představit, že by mi Apple Watch na ruce pro některé účely vlastně ani nechyběly.

