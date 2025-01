Recenze Ultrahuman Ring Air: Jeden (chytrý) prsten vládne všem

Chytré prsteny se těší v posledních letech čím dál tím větší oblibě, která bude navíc zcela určitě díky technologickému pokroku a miniaturizaci nejrůznějších senzorů v nadcházejících letech rezonovat ještě víc. Jedním z největších hráčů na tomto poli je pak Ultrahuman se svým prstenem Ring Air. A jelikož mi právě ten dorazil před Vánoci na test a já jej tak měl možnost pořádně vyzkoušet v nejrůznějších podmínkách a situacích, je na čase vás s ním seznámit. Stojí totiž opravdu za to!

Unboxing

Musím říci, že za ty roky, co se věnuji psaní o technologiích, jsem toho v rámci recenzování rozbalil už opravdu hodně. A ačkoliv se mi do paměti zapsalo jen málo těchto rozbalovaček, musím říci, že ta prstenu Ultrahuman Ring Air mezi ně patřit rozhodně bude. To proto, že když mi balík před pár týdny dorazil a já jej otevřel, v hlavě mi okamžitě vyskočila myšlenka, že je balení řešeno tak, jak kdyby za ním stál Apple. Ultrahuman se totiž u kalifornského giganta inspiroval opravdu ve velkém.

Přestože je chytrý prsten už ze své podstaty velmi malé zařízení, dorazí vám v poměrně velké krabičce, který designově připomíná balení iPhonů. Těšit se tedy můžete na bílou papírovou krabici s vyobrazením prstenu na jejím víku či nápisy po bocích. Jakmile víko krabice odklopíte, okamžitě se před vámi v celé své kráse objeví samotný prsten, v mém případě pak v matně šedé verzi a velikosti 10, přičemž pod papírovým „patrem“ s prstenem dále naleznete nabíjecí dock pro bezdrátové nabíjení vašeho prstenu, manuály či pár nálepek, pokud byste se snad chtěli světu pochlubit, že tento produkt používáte.

Jasně, můžete namítat, že balení je ve výsledku naprosto nepodstatná záležitost, ale zrovna v tomto případě musím říci, že tomu tak za mě úplně není. Právě díky tomu, jak krásně je řešeno, na vás totiž ještě před prvním nasazením prstenu dýchne jakýsi pocit luxusu nebo možná ještě lépe řečeno snaha výrobce ukázat, že to s tímto produktem opravdu myslí vážně a že se vám do rukou dostává opravdu špičkový produkt. Za balení tedy rozhodně velký palec nahoru, protože rozbalovačku prstenu jsem si právě díky jeho zpracování užil stejně jako tomu je u Apple produktů. A to je co říct!

Technické specifikace

Ultrahuman Ring Air nabízí ve svém malém těle velmi zajímavé technické specifikace, které uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. O přesné měření se stará šestiosý senzor pohybu, PPG snímač a teplotní senzor, které společně monitorují hlavní zdravotní metriky, jako je tepová frekvence a její variabilita, hladina kyslíku v krvi (SpO2), délka a kvalita spánku či tělesná teplota. Prsten ale vyniká třeba i nízkou hmotností 3 gramy, vysokou odolností díky tělu z leteckého titanu, stupněm krytí IP58 a hypoalergenním provedením, které zajišťuje pohodlí při celodenním nošení. Titan je však samozřejmě použit jen coby jeho vnější plášť. Vnitřek prstenu tvoří průhledný plast, do kterého jsou „zality“ veškeré senzory a elektronika, která prsten pohání.

Výdrž baterie dosahuje až šesti dnů na jedno nabití, přičemž dobíjení probíhá pohodlně přes bezdrátovou nabíječku. Samotný prsten je kompatibilní s Android i iOS, přičemž doprovodná aplikace Ultrahuman s českým rozhraním nabízí detailní přehled o naměřených hodnotách, jejich analýzu a aktualizace firmware. Prsten lze zakoupit v několika barevných i velikostních variantách, díky čemuž by tak měl padnout jako ulitý každému zájemci.

Hlavní síla prstenu tkví v doprovodné aplikaci, která vám dokáže na základě prstenem naměřených dat zobrazit o vašem zdraví nepřeberné množství informací. Na mysli přitom nemám jen klasiky typu počet kroků, tepová frekvence, ušlá vzdálenost, počet spálených kalorií a tak podobně, ale třeba i ideální okno pro příjem kofeinu, vhodnou dobu k ulehnutí do postele, míru stresu a mnoho dalšího – o tom ale až později.

Cena prstenu Ultrahuman Ring Air je standardně 9490 Kč.

Jak zvolit správnou velikost

Aby byl prsten schopen vše zaznamenávat přesně tak, jak má, je naprosto klíčové zvolit správnou velikost. Pokud byste totiž sáhli po prstenu velkém, měřená data budou zkreslená kvůli špatnému kontaktu senzorů prstenu s kůží. V případě malého prstenu vás zase bude logicky na prstu tlačit, což kvůli pohodlí samozřejmě nechcete.

Výrobce sice na svém webu uvádí rozměry, dle kterých se dá při výběru řídit, popřípadě si můžete z App Store či Google Play stáhnout aplikaci, která by vám měla na základě vyfocení vaší ruky vedle kartičky velikosti kreditky pomoci s výběrem správné velikosti, za sebe ale doporučuji pořídit zkušební sadu, která obsahuje plastové kroužky kopírující rozměry skutečných prstenů.

Samotný výrobce doporučuje vyzkoušet si na různých prstech (konkrétně ukazováku, prostředníčku a prsteníčku) různé velikosti testovacích kroužků a na základě toho, na jakém prstu vám nošení určitého kroužku nejvíce vyhovuje, byste si pak měli prsten ideálně zakoupit.

Já bych pak doporučil s výběrem určitě nespěchat a když už si testovací sadu pořídíte, nosit testovací kroužky poctivě klidně několik dní v kuse, abyste si vyzkoušeli, zda vám daná velikost na prstu vyhovuje v průběhu času s ohledem na otoky prstů, jejich pocení, zahřívání se a chládnutí a tak podobně. Přeci jen, Ultrahuman Ring Air není levný špás a pokud ve velikosti sáhnete vedle, je to docela problém.

Obecně platí, že by vám prsten měl na prstu držet tak, že se nebude samovolně otáčet a jeho vnitřní senzorový bude na straně dlaně. Zároveň by ale samozřejmě neměl být příliš těsný, aby vás na prstu neškrtil a byl vám celkově příjemný. Zmiňovat, že by měl jít i rozumně sejmout, je pak doufám zbytečná. Přeci jen, určitě nechcete, abyste s ním měli po nasazení víc starostí než radosti a aby vám z něj v krajním případě pomáhal kdovíkdo rozříznutím.

Pořídit si testovací sadu bych pak doporučil i z jiného důvodu – konkrétně pak toho, abyste si udělali jasno v tom, jaký odstín vlastně chcete. Kromě plastových kroužků pro změření prstu vám totiž v sadě dorazí i vzorník všech barevných variant, ve kterých je Ultrahuman Ring Air dostupný a vy si tak můžete udělat perfektní obrázek o tom, z čeho vlastně vybíráte.

Produktové fotky na webu totiž u některých barev dost zkreslují. Například mě nejvíce lákala matná šedá, ale z produktových fotek mi přišla docela světlá, zatímco lesklá černá zase dokonale černá. Když jsem však dostal do rukou vzorník, zjistil jsem, že matná šedá je ve skutečnosti dost tmavá (skoro až černá) a naopak lesklá černá (Aster Air Black) je světlejší než na fotkách.

Aplikace a testování

Spárování prstenu s mobilní aplikací je sice otázkou pár vteřin, nicméně počítejte s tím, že po vyjmutí z krabičky je nejprve třeba prsten nabít a to vám nějaký ten čas zabere. Z 0 na 100 % mu to trvá kolem 2,5 hodin, byť z výroby vám částečně nabitý dorazí a vy tedy tolik času potřebovat určitě nebudete. Po spárování s telefonem následuje klasické kolečko nejrůznějších povolení v rámci přístupu do systému (například propojení s aplikací Apple Zdraví, do které je následně prsten schopen posílat svá data), vyplnění údajů o vaší výšce, hmotnosti a frekvenci aktivity, přičemž nevyhnete se ani aktualizaci firmwaru prstenu.

Poté, co máte spárování za sebou a prsten na ruce, je před vámi seznámení se s doprovodnou aplikací Ultrahuman. Ta je za mě osobně velmi přehledná, nabízí toho opravdu neskutečně moc o vašem zdraví a obecně o zdraví jako takovém díky nejrůznějším vysvětlivkám a tak podobně a co víc, je v češtině. Tedy, jak se to vezme.

Čeština v aplikaci skutečně je a ve valné většině případů nemáte problém s pochopením toho, co vám chce výrobce sdělit, ale jelikož se jedná evidentně o strojový překlad, některé věci jsou přeloženy trochu zvláštně či úplně nelogicky a u některých pak překlad chybí úplně (byť je jich malinko). Překlady se nicméně pomalu zlepšují a je tedy jasné, že do budoucna bude v tomto směru aplikace dokonalejší.

Ultrahuman Ring Air je do značné míry „porovnávací“ zařízení, které sleduje mnoho aspektů vašeho zdraví v dlouhodobějším horizontu a na jejich základě je následně schopno vás informovat o tom, jak si stojíte – tedy jinými slovy, zda se v něčem zlepšujete, zhoršujete či zaznamenáváte stále stejné výsledky.

To ale ve výsledku znamená, že než vám začne nabízet zajímavější informace o vašem zdraví, je třeba jej pár dní nosit, aby si prsten nastřádal dostatečné množství dat, která mu umožní vás co nejlépe poznat. Jasně, počet kroků, teplotu vaší kůže a tak podobně vám dokáže zobrazit krátce po nasazení, ale komplexnější záležitosti typu dynamické zotavení, které odráží to, v jakém stavu je vaše tělo na základě řady nejrůznějších ukazatelů, se vám ukáže až po pár dnech.

Jakmile prsten nasbírá dostatek dat o vašem těle, začíná ta pravá zábava. V aplikaci totiž můžete sledovat opravdu nepřeberné množství nejrůznějších ukazatelů, na základě kterých si můžete udělat o svém zdraví a potažmo návycích co možná nejlepší představu a co víc, díky těmto datům je můžete začít pozvolna upravovat.

Prsten není v žádném případě jen hloupým počítadlem kalorií, kroků a ušlé vzdálenosti, ale dokáže vám poskytnout perfektní přehled o vašem stresu, ale třeba i stavu srdce či o tom, jak kvalitně spíte a kdy byste měli jít ideálně do postele. A jelikož budete mít prsten na ruce pravděpodobně 24/7 vyjma pár hodin při nabíjení, můžete si být jisti, že budete mít k dispozici opravdu enormní množství dat, která byste pře smartwatch nasbírali stěží.

Mě osobně se teda špatně spí s Apple Watch a tak je přes noc nabíjím, přestože mě monitoring spánku vždy dost zajímal. O ten se mi však nyní dokáže postarat prsten a musím říci, že opravdu dobře. Prvních pár nocí jsem totiž zkoušel spát jak s Apple Watch, tak prstenem na ruce, přičemž naměřená data se víceméně shodovala.

A co víc, po několika týdnech testování mohu říci, že to, jak se po probuzení ráno cítím, skutečně vždy perfektně odpovídá tomu, co prsten naměří – tedy, že mám po horší noci spánek méně kvalitní a naopak, když si o víkendu přispím a vyspím se opravdu hezky, trhá mé spánkové skóre ve všech směrech rekordy. Super je navíc to, že se vaše spánková data propisují nejen do aplikace Ultrahuman, ale i do Zdraví, takže můžete vše sledovat tam, kde se vám zachce.

Obecně je sledování dat, která je schopen prsten naměřit, opravdu velmi zajímavou záležitostí. Pokud vás totiž tyto věci zajímají, v aplikaci toho naleznete skutečně mnoho a to navíc s popisem, díky kterému danou metriku lépe pochopíte a v ideálním případě se na ní začnete více zaměřovat. Zaměříte-li se například na zlepšení HRV (varaibility srdeční frekvence), zlepšíte si celkově regeneraci těla a tedy se budete i cítit lépe. Mnoho těchto zlepšení zdraví je sice samozřejmě během na dlouhou trať, ale když začnete drobnými krůčky, které vám doprovodná aplikace poradí, minimálně se vydáte správným směrem, kterého se pak už bude jen stačit přidržet.

Namátkou můžu zmínit třeba doporučení ohledně spánku a přijmu kofeinu. Ačkoliv nechodím spát nějak moc pozdě, na základě doporučení prstenu se v poslední době snažím ulehat o pár desítek minut dřív a přestože se pro mě vlastně nejedná o žádný zásadní rozdíl ve večerní rutině, přijde mi, že spánek mám opravdu lepší a druhý den jsem celkově odpočatější. Totéž v bledě modrém pak platí s příjmem kofeinu.

Kávu jsem sice před časem víceméně vyřadil, ale sklenku coly bez cukru si dám rád a (bohužel) i docela často, přičemž donedávna jsem čas, kdy ji piju, nějak moc neřešil. Tedy, samozřejmě jsem si ji nedával deset minut před spaním, ale později odpoledne či k večeru nebyl problém. Podle ideálního kofeinového okna se však nyní snažím dávat colu spíše dopoledne až brzy odpoledne a i zde musím říci, že se celkově cítím zejména večer opravdu fajn.

Skutečně super záležitostí je monitoring teploty kůže, který provádí prsten zhruba v desetiminutových intervalech a vše zaznamenává (jako veškerá ostatní data) do grafu. Díky tomu tak máte jednak fajn přehled o tom, jak se vaše teplota vyvíjí v čase, ale hlavně vás aplikace upozorní na to, zda náhodou nedochází v nějakému nestandardnímu výkyvu ve formě nárůstu teploty, což může být předzvěstí nastupující nemoci.

Já naštěstí v posledních týdnech nic závažného neprodělal, ale s klasickými zimními virózkami s rýmou, kašlem a bolestí hlavy jsem se samozřejmě setkal. A o to víc mě zaujalo, že jsem se o nich dozvěděl zhruba se dvoudenním předstihem právě díky tomu, že mi začala lítat teplota. Samozřejmě na tento ukazatel nelze spoléhat vždy a jsou určitě nemoci, které takto s předstihem neodhalíte. Je ale minimálně zajímavé vidět spojitosti, které mohou být předzvěstí určitých problémů.

Další zajímavou funkcí aplikace, která vám umožní lépe „pochopit“ fungování vašeho těla, je ukazatel fáze cirkadiánního zarovnání, kdy vám aplikace jednoduše řečeno radí, kdy je fajn doba na cvičení a kdy byste již měli být méně aktivní a méně se vystavovat světlu, abyste si nerozhodili váš cirkadiánní rytmus a kvůli tomu třeba špatně spali. Nejzajímavější je zde však to, že vám aplikace dokáže nejen říci, kdy je fajn cvičit, ale dokonce vám pomůže i s posunem cirkadiánních hodin, abyste si tak v případě potřeby své tělesné „fungování“ alespoň trochu přizpůsobili.

Podobných věcí je ale v aplikaci k dispozici opravdu mnoho. Můžete například trackovat příjem vitamínu D ze slunce, aktivovat si chytrý budík, který vás bude denně budit ráno v různou dobu na základě toho, jaký čas bude podle dat naměřených prstenem pro vzbuzení nejlepší a nechybí ani vychytávky typu sledování ovulace a cyklu pro ženy, potažmo vyloženě těhotná informace v případě, že bude prsten nosit těhotná žena.

Nechybí ale třeba ani monitoring modrého světla, který vám prozradí, dokdy je ještě jeho „konzumace“ bezproblémová pro váš spánek a kdy už by bylo fajn telefon, počítač či televizi vypnout. Za měsíční poplatek si pak lze zaktivovat upozornění na detekci srdeční fibrilace či monitoring kardiovaskulární adaptivity. Do budoucna se pak chystá miniaplikace pro pomoc s jetlagem a s hubnutím.

V krátkosti bych se rád vrátil ještě ke propojení dat sbíraných prstenem s nativní aplikací Kondice a Zdraví jelikož i tato věc je za mě osobně opravdu skvělá. Pokud máte totiž doma vícero chytré elektroniky s podporou integrace do Zdraví, jste schopni právě přes tuto aplikaci jednoduše sledovat vše důležité. My máme například doma chytrou váhu, jejíž data se do Zdraví automaticky po zvážení přenáší a zapisují se tak vedle dat nasbíraných skrze Apple Watch. A nyní mám data zase o něco komplexnější díky měření prstenu, jelikož spánková data a tak podobně se mi samozřejmě taktéž propisují do zdraví. To ale není vše.

Prsten totiž rozpozná stejně jako Apple Watch, že vyvíjíte určitou aktivitu (například procházku) a na základě tohoto zjištění se vás po spuštění aplikace zeptá, zda jste v daném časovém okně tuto aktivitu vyvíjeli. Pokud se rozhodnete tuto možnost neignoroval, ale „proklikáte“ se jí, což je ve výsledku otázkou pár vteřin, nejenže se o své aktivitě v danou dobu dozvíte z aplikace rázem víc, ale rovněž je tato aktivita zaznamenána coby cvičení v Kondici. Pokud jste tedy stejně jako já flákači a nezapínáte si při venkovních procházkách na Apple Watch tracking skrze Cvičení, data ze cvičení jste si schopni díky Ultrahuman Ring Air dodat takto zpětně, což je super.

Ultrahuman Ring Air jde však ještě dál a vašim Apple Watch dokáže zdatně konkurovat i v trackingu aktivity. Lze totiž u něj taktéž spouštět intenzivní monitoring vašeho pohybu, který sice spotřebovává větší množství energie kvůli nepřetržitému snímání vaší tepové frekvence (konkrétně spotřebujete zhruba 10 až 15 % baterie za 20minutovou procházku), avšak dokáže vám za to poskytnout řadu poměrně zajímavých ukazatelů o vašem výkonu počínaje trasou, kterou jste zdolali, pokračujíc tempem a vzdáleností a konče zónami vaší tepové frekvence.

Toto měření se navíc s Apple Watch i docela shoduje. Níže můžete ostatně mrknout na screenshoty, u kterých jen dodám, že cvičení na Apple Watch bylo spuštěno až poté, co mi došla výzva, zatímco prsten měřil od prvopočátku.

Co se týče nabíjení prstenu, to je extrémně pohodlnou záležitostí. Ultrahuman Ring Air spoléhá na bezdrátové nabíjení přes přibalený dok, na který stačí prsten jednoduše nasunout a je hotovo. Diodky na doku vás pak informují o tom, zda nabíjení ještě probíhá či zda již je hotové. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že nabití zvládne prsten za zhruba 2,5 hodiny, ale samozřejmě záleží na tom, při kolika zbývajících procentech jej začínáte nabíjet.

Pokud vás pak zajímá výdrž baterie, při standardním využití pro monitoring všeho, co prsten zvládá (tedy bez aktivního režimu cvičení pro přesnější sledování aktivity) se dostanete na 5 až 6 dní, což není podle mě vůbec špatné. Přeci jen, komplexnost dat, která vám prsten dokáže poskytnout o vašem zdraví, je opravdu skvělá.

Abych však jen nechválil, je tu jedna věc, která mě při monitoringu zdraví přes prsten docela štve a úplně nechápu, že jí zatím Ultrahuman opomíjí. Tou je konkrétně fakt, že se při monitoringu vůbec nezohledňuje čas potřebný pro nabíjení, kdy z logiky věci nemáte prsten na ruce. Ten to totiž „nechápe“ a snaží se vás stále přimět k aktivitě i přesto, že jste byli aktivní třeba ve chvíli, kdy jste jej zrovna neměli nasazený.

Samozřejmě chápu, že prsten nemůže měřit vaše kroky a tak podobně, když jej nemáte nasazení, ale nebylo by ve výsledku špatné třeba jen mít k dispozici možnost pomyslného pozastavení měření, kterou byste dali prstenu vědět o tom, že se děje něco nestandardního a má to do přehledu daného dne promítnout.

Protože je fakt otrava, když jsem nechal prsten doma kvůli nabíjení, vydal se na několikakilometrovou procházku a následně koukal v doprovodné aplikaci na to, jak mám za daný den mizerné pohybové skóre. Jasně, hýbeme se pro sebe, ale na druhou stranu leckdy dokáží člověka tyto ukazatele v aplikacích tak namotivovat, že jej pak opravdu štve, když v nich svítí něco negativního, přestože třeba i ví, že neprávem.

Kromě měřících funkcí prstenu jako takových se dle mého sluší po pár týdnech testování zhodnotit i to, v jakém stavu po každodenním používání prsten vlastně je. Podle aplikace jsem jej začal používat konkrétně ve středu 18. prosince, přičemž tuto recenzi píšu ve druhém plnohodnotném lednovém týdnu – tedy po měsíci testování.

A o to víc mě těší, že mohu napsat, že za celý měsíc, co mám prsten na ruce, se na něm neobjevil žádný škrábanec či jiný neduh a to s ním dělám skutečně vše vyjma florbalových treninků. Právě škrábanců jsem se přitom u mnou zvolené verze docela bál, jelikož jsem na sociálních sítích četl pár příspěvků o tom, že se právě matná verze dost škrábe. Vzhledem k tomu, co mám s prstenem za sebou, ale můžu s klidným svědomím říci, že tomu tak opravdu není a odolnost povrchu prstenu je velmi dobrá.

Resumé

Zajímavých vychytávek nabízí prsten opravdu mnoho a i když bych vám moc rád pověděl o všem, je mi naprosto jasné, že toho schopen zaručeně nebudu. Vzhledem k tomu, co vše vám dokáže Ultrahuman Ring Air v kombinaci s doprovodnou aplikací o vašem těle prozradit, potažmo jak vám může poradit, abyste se cítili lépe, ale věřím, že dokáže zaujmout naprosto každého fanouška podobných typů gadgetů. A to říkám jako člověk, který na Apple Watch nedá dopustit.

Jeho hlavní síla tkví dle mého názoru v tom, že jej máte na ruce neustále, zatímco smartwatch někteří z nás úplně neustále mít nesnesou. Navíc je toho Ultrahuman Ring Air zcela objektivně řečeno oproti Apple Watch schopen prozradit velmi přehlednou a lidskou formou skrze aplikaci daleko víc a pochopitelněji. Za mě se tedy jedná o naprosto fantastickou záležitost, která vám pomůže daleko lépe pochopit vaše tělo, hlídat vaše zdraví a v ideálním případě jej i v mnoha ohledech zlepšit, budete-li jen trochu chtít.

Pokud tedy podobných gadgetům fandíte, zdraví vás zajímá a zároveň vás láká svět chytrých prstenů, myslím si, že Ultrahuman Ring Air je jednou z nejlepších, ne-li vůbec tou nejlepší možností, jak všechny tyto světy spojit a užít si je na maximum. Já už jej z prstu určitě nesundám a věřím, že i díky němu budu schopen své zdraví posunout ještě o pár úrovní výš. Protože i když se snažím žít zdravě, i díky naměřeným datům vidím, že prostor pro zlepšení tu určitě je a není ani složitý.

Slevový kód

Pokud vás chytrý prsten Ultrahuman Ring Air zaujal, máme pro vás super zprávu. Díky naší spolupráci s Mobil Pohotovostí se mi totiž povedlo domluvit pro 10 z vás exkluzivní slevový kód UH20, který srazí cenu prstenu o 20 % na 7 592 Kč. Asi vás tedy nepřekvapí, že se jedná suverénně o nejnižší cenu, za kterou lze prsten na tuzemském trhu sehnat. Ale pozor, kód je pouze na 10 použití a tedy s nákupem určitě neotálejte. Samozřejmostí je pak to, že jej lze uplatnit na všechny barvy i velikosti.

Chytrý prsten Ultrahuman Ring Air lze zakoupit zde