iPhone 16 Pro za pouhých 749 Kč už nebude. Zbývá posledních 21 kusů!

iPhone 16 Pro za 749 Kč nebo MacBook Air M4 za 429 Kč. V Česku si s novou službou od Mobil Pohotovosti můžete pronajmout nejnovější iPhone nebo MacBook absolutně nejlevněji na trhu. Zaváděcí ceny jsou ale jen pro nejrychlejší a například iPhonů zbývá za tuto cenu posledních 21 kusů.

Potřebu něco vlastnit máme hluboce zakořeněnou. Přesto nás forma předplatného v posledních letech doslova obklopuje a my ji postupně přicházíme na chuť. Předplatné je totiž mnohem pohodlnější a mnohdy může být i výhodnější. Zejména, pokud za celou dobu pronájmu zaplatíte přibližně jen polovinu ceny zařízení. A přesně tak funguje služba Cashtec Upgrade, která je v Česku bezkonkurenčně nejlevnější.

iPhone 16 Pro za sedm stovek

Počítejte s námi. iPhone 16 Pro vás při platbě 749 Kč měsíčně vyjde za dva roky pronájmu jen na 17 976 Kč (namísto 29 990 Kč). Platíte tak jen to, co telefon během dvou let pronájmu ztratil na hodnotě, nic navíc. iPhone poté vrátíte (s běžným opotřebením se počítá) a pokud se rozhodnete v pronájmu pokračovat, dostanete aktuálně nejnovější model iPhonu a opět za tu nejlepší možnou cenu.

iPhony za zaváděcí ceny pronájmu:

Nový MacBook Air za polovinu ceny

MacBooky jsou ještě zajímavější. Úplná novinka MacBook Air M4 vychází jen na 429 Kč měsíčně. Pronájem je na tři roky, tudíž za celou dobu zaplatíte jen 15 444 Kč (namísto 29 990 Kč). Notebook je navíc po celou dobu krytý zárukou. Po třech letech MacBook vrátíte (běžné opotřebení opět není problém) a budete mít možnost upgradovat na nejnovější model, opět za tu nejlepší možnou cenu.

MacBooky za zaváděcí ceny pronájmu:

Záruka po celou dobu pronájmu

A teď to nejlepší – iPhone i MacBook jsou po celou dobu pronájmu kryty 2-3letou zárukou a pokud bude potřeba záruční opravu využít, získáte náhradní zařízení zdarma. Celý proces pronájmu je navíc kompletně online, extrémně rychlý a bez jakýchkoli skrytých poplatků. Jakmile je pronájem schválen, máte zařízení do druhého pracovního dne doma.