Poté, co vývojáři z Rockstar Games minulý týden světu oznámili, že vydání zřejmě nejočekávanější hry posledních let ve formě Grand Theft Auto VI odkládají z letošního roku až na květen 2026, před malou chvílí poměrně překvapivě uvolnili druhý trailer, který tuto hru odhaluje. Ten je jednak docela dlouhý a jednak ukazuje, že minimálně po grafické stránce se máme skutečně na co sešit. Titul totiž vypadá i na druhém videu opravdu skvěle!