Za chyby se platí! Apple začal odškodné kvůli Siri

Apple začíná vyplácet odškodné v rámci hromadné žaloby, jež se týká neúmyslného pořizování nahrávek soukromých konverzací přes hlasovou asistentku Siri. E-maily o potenciálním nároku na odškodné posílá společnost na základě záznamů o uživatelích, kteří mezi 17. zářím 2014 a 31. prosincem 2024 vlastnili zařízení s hlasovou asistentkou Siri a zároveň se domnívají, že mohlo dojít k nechtěné aktivování jejich odposlechu.

Celkové odškodnění činí 95 milionů dolarů, ovšem po odečtení nákladů na právní zastoupení, správu fondu a další výdaje bude částka nižší. Každý uživatel, jemuž vznikl nárok, může žádat o odškodnění až za pět zařízení, přičemž za každé lze obdržet až 20 dolarů, tedy celkem maximálně 100 dolarů. Výsledná částka ale bude záviset na počtu podaných žádostí.

Žádosti lze podávat přes webovou stránku, a to nejpozději do 2. července 2025. Žádost lze také podat poštou. Pro identifikaci se používají unikátní kódy, které uživatelé obdrží v e-mailem. Kdo tyto kódy nemá, ale domnívá se, že mu nárok vznikl, může o ně požádat. Kdo nesouhlasí s podmínkami narovnání, může vznést námitku nebo se z narovnání zcela vyloučit, a to také do 2. července 2025. Konečné schválení dohody proběhne 1. srpna 2025. Apple sice s tímto vyřešením věci souhlasil, ale odmítá ze své strany jakékoliv pochybení. Společnost tvrdí, že nejednala protizákonně. Žaloba z roku 2019 reagovala na zprávy, že Siri mohla bez vědomí uživatelů pořizovat nahrávky konverzací.