Apple prohrál zásadní soud s Epicem. App Store se bude muset změnit

Apple má další velký problém. Jeho spor s Epic Games, který se táhne již velmi dlouho, totiž nyní nabral velmi nepříjemný směr. Federální soudkyně Yvonne Gonzalez Rogers, která spor již pět let řeší, totiž před pár desítkami hodin rozhodla, že Apple vědomě porušil soudní příkaz z roku 2021, podle kterého měl vývojářům umožnit do aplikací vkládat odkazy na internet pro nákupy mimo App Store. A to bez dalších poplatků a bez překážek.

Apple sice vývojářům dovolil vložit do aplikací jeden odkaz vedoucí na externí nákupní stránku, zároveň si ale za takový nákup dál účtoval provizi až 27 %, což podle soudu narušuje hospodářskou soutěž. Místo toho, aby Apple podmínky uvolnil, zavedl podle soudu „nové bariéry, strašící obrazovky a zbytečnou byrokracii“, které měly odradit uživatele od jiného způsobu nákupu.

Právě za toto chování se nyní rozhodl soud Apple potrestat. Rozsudek je účinný okamžitě a Applu zakazuje:

účtovat jakýkoli poplatek za nákupy mimo aplikaci,

sledovat, auditovat nebo požadovat hlášení těchto nákupů,

omezovat jazyk, styl nebo formu odkazů,

bránit tlačítkům typu „koupit jinde“ nebo jiným výzvám k akci,

diskriminovat některé kategorie vývojářů,

a nahrazovat odkazování na konkrétní produktové stránky pouze statickými stránkami.

Navíc soud celý případ postupuje státnímu zástupci pro možné zahájení trestního řízení a Apple musí zaplatit veškeré náklady na právní zastoupení Epicu do 15. května 2025. Je tak dost pravděpodobné, že za své pojetí možného odkazování z aplikací ven bude Apple ještě nepěkně pykat. Rozhodně tak nepřekvapí, že s rozhodnutím soudu nesouhlasí. Jeho tiskový mluvčí komentoval rozhodnutí konkrétně slovy: „S rozhodnutím důrazně nesouhlasíme. Rozsudku se však podřídíme a budeme se odvolávat.“ Faktem ale zůstává, že Epic Games v tomto kole zaznamenal obrovské vítězství, které může natrvalo změnit způsob, jakým Apple nakládá s App Storem.