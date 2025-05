Tim Cook: Na novou Siri si počkáte. Apple Intelligence funkce zatím neprošly kvalitativní laťkou

Přestože Apple na loňské vývojářské konferenci WWDC odhalil poměrně bombasticky fungující novou Siri, její vydání ve veřejné verzi je stále v nedohlednu. S vývojem jsou totiž podle dřívějších informací velké problémy, které Apple přiměly k jejímu odložení až na příští rok. Právě na téma vylepšené Siri promluvil nyní i šéf Applu Tim Cook v rámci hovoru s investory po oznámení finančních výsledků za Q1 2025.

Podle Cooke v současnosti vývojáři Applu na funkcích pro Siri stále intenzivně pracují, ale potřebuje více času, aby vše odpovídalo „vysokým standardům kvality“, které si Apple sám nastavil. „Děláme pokrok a těšíme se, až tyto funkce předáme do rukou uživatelům,“ řekl doslova Cook s tím, že žádný další komentář už poskytnout nechtěl.

A zřejmě se ani není příliš co divit. Vždyť Apple původně plánoval spustit vylepšenou Siri v iOS 18, ale do prvních verzí tohoto systému se nedostala. Začátkem letošního roku pak Apple oznámil, že potřebují více času, přičemž je jasné, že se nové schopnosti Siri se přesouvají do iOS 19. I u něj je ale otázkou, jestli budou k dispozici hned od prvních verzí tohoto systému. Přeci jen, jeho odhalení proběhne už zhruba za měsíc.

Aby byla chytřejší Siri k dispozici co možná nejdříve se Apple snaží zajistit řadou kroků v čele se změnami ve vedení vývoje Siri. Hlavní zodpovědnost už neleží na AI šéfovi Johnu Giannandreovi, ale nově ji převzal Mike Rockwell, který vedl vývoj Vision Pro. Ten sice prodejně neoslnil, nicméně projekt jako takový dopadl alespoň dle měřítek Applu velmi dobře a proto nyní vložil řízení Siri do rukou muži, který právě Vision Pro dokázal dotáhnout ke zdárnému konci. Zda bude úspěšný i tentokrát ale ukáží ve výsledku až nadcházející měsíce.