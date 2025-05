iPhone 17 Air a Pro makety zaplavují Apple Story!

Na to, že Apple neuhlídá design chystaného iPhone, jsme si za poslední roky už tak nějak zvykli. Právě díky tomu je ostatně už nyní víceméně jasné, jak přesně bude chystaný iPhone 17, 17 Air a 17 Pro (Max) vypadat. Aby však chodili jablíčkáři s maketami chystaných iPhonů do Apple Storů a tam je porovnávali s nynějšími modely, to se stává opravdu zřídkakdy. Respektive, v minulosti se to nestávalo prakticky vůbec, zatímco letos lze na sociálních sítích najít nepřeberné množství videí z Apple Storů, která zachycují právě tyto srovnávačky. A o to víc dokáže překvapit, jak k nim zaměstnanci Apple Storů přistupují.

The design of the iPhone 17 Pro is actually not bad. Do you like it ? pic.twitter.com/bAgWA2o9zZ — iDeviceHelp (@iDeviceHelpus) May 4, 2025

Pokud byste totiž čekali, že srovnávání maket chystaných iPhonů s modely, které má Apple nyní v nabídce, bude pro zaměstnance Apple Storů nemyslitelné a tyto uživatele budou z obchodů vyhazovat, jste na omylu. Podle přispěvatelů, kteří tato videa natáčí, jsou totiž zaměstnanci obchodů sice na jednu stranu těmito srovnávačkami překvapeni, na druhou stranu je ale svým způsobem vítají, jelikož se díky nim sami podívají na to, co se zrovna v jablečném světě šušká ohledně budoucnosti iPhonů. Zdá se tedy, že v popisu práce žádnou snahu o „vymýcení“ úniků či cokoliv podobného nemají.