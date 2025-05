Nejdůležitější aktualizace posledních let? Apple už testuje iOS 19.4 s chytřejší Siri

Apple má sice do vydání iOS 19.4 ještě téměř rok, ale jak ukazují nové záznamy z analytických nástrojů portálu MacRumors, vývoj této aktualizace už běží naplno. V nástrojích se totiž již objevují přístupy právě ze zařízení, ve kterých iOS 19.4 běží. Svým způsobem se však takto velkému předstihu nelze divit – iOS 19.4 by totiž měl být podle dřívějších zpráv dost možná jedním z nejdůležitějších updatů, které Apple za poslední roky chystá.

Právě v iOS 19.4 by totiž údajně měly konečně dorazit dlouho slibované personalizované funkce Siri, které Apple představil už na WWDC 2024 a původně je plánoval pro iOS 18.4. Kvůli problémům s vývojem však tento svůj plán nejenže nesplnil, ale rovnou oznámil, že zavedení funkcí odsouvá, protože „potřebuje víc času na jejich vývoj“. Zavedení funkcí pak mělo být odloženo na příští rok

Ačkoliv Apple celou záležitost už více nekomentoval, podle řady úniků se nové funkce Siri objeví právě v iOS 19.4 příští rok. Na světlo světa sice vypluly i odvážnější spekulace, kdy například The New York Times hovoří o možném podzimním uvedení v rámci iOS 19 nebo 19.1, ale většina zdrojů se shoduje spíš na jarním scénáři. Některé dokonce tvrdí, že se Siri v nové podobě dočkáme až v roce 2026.

Pokud se pak ptáte na to, co vše by mělo dorazit, odpověď je jednoduchá – obecně daleko využitelnější, komplexnější a chytřejší Siri. Apple slibuje výrazně chytřejší Siri, která bude rozumět osobnímu kontextu, dění na displeji i konkrétním aplikacím. Během WWDC jsme mohli vidět ukázku, kdy se uživatel ptá na přílet své maminky a čas obědové rezervace, přičemž Siri čerpá informace z Mailu a Zpráv. To vše má být možné díky nové platformě Apple Intelligence, jejíž start je ale zatím víc rozpačitý než revoluční.

Poměrně zajímavé je, že Apple už kvůli zpoždění čelí hromadným žalobám v USA i Kanadě a musel stáhnout i tvrzení „k dispozici nyní“ ze svého webu, protože se nelíbilo americké Národní reklamní radě. Problémy se objevily i u přehledů notifikací ze zpravodajských aplikací, kdy některé informace v nich byly jednoduše nepravdivé, a tak Apple funkci raději úplně vypnul. Nechme se tedy překvapit, zda Apple představí vylepšenou Siri už letos, nebo si ji schová až na jaro, se teprve ukáže. V každém případě ale platí, že právě tyto novinky budou patřit k největším, které iOS v posledních letech vydal.