Je Apple Intelligence propadák? 4 z 5 jablíčkářů by za ni přesto klidně měsíčně platili!

Přestože slýcháme na Apple Intelligence v posledních měsících spíš slova kritiky, nežli chválu, faktem je, že minimálně v USA zřejmě docela zaujala. I přesto, že i tam není AI funkcí v iOS 18 k dispozici nějak přehnaně mnoho a třeba souhrny notifikací dělají leckdy pořádnou paseku, jelikož občas zcela překroutí sdělení dané zprávy, nový průzkum analytické společnosti Morgan Stanley ukázal, že by byli mnozí jablíčkáři za Apple Intelligence ochotni měsíčně platit.

Průzkumu se zúčastnilo na 3300 respondentů s tím, že 1400 z nich vlastnilo v době průzkumu iPhone kompatibilní právě s Apple Intelligence, takže mohli hovořit přímo z vlastní zkušenosti. Právě s ohledem na toto číslo by tak leckdo čekal, že měsíční zpoplatnění Apple Intelligence nejspíš pohoří, jelikož jen stěží si lze představit, že by jej schvaloval někdo, kdo si celý AI systém Applu ještě nevyzkoušel. Opak je ale pravdou. Výsledky průzkumu jsou totiž následující:

15 USD nebo více měsíčně : 22 %

: 22 % 10 až 14,99 USD měsíčně : 30 %

: 30 % 5 až 9,99 USD měsíčně : 17 %

: 17 % Méně než 5 USD měsíčně : 11 %

: 11 % Nejsem ochoten platit : 14 %

: 14 % Nevím/ještě je příliš brzy na to, abych to řekl: 6%

Jak tedy můžete sami vidět, Apple Intelligence není zřejmě ani zdaleka vnímána tak negativně, jak se může ze zpráv o ní na první pohled zdát. I přesto, že má spoustu much, které je bezesporu třeba opravit, by totiž placení za ni čtyřem z pěti jablíčkářů evidentně nevadilo – tedy minimálně těm v USA. Na ostatních trzích je ale samozřejmě situace zcela odlišná a například u nás by si Apple zpoplatněním Apple Intelligence zřejmě nevydělal ani na slanou vodu vzhledem k tomu, jak málo AI funkcí je tu k dispozici.