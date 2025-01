Dokážu si představit zahodit Apple Watch a vyměnit je za chytrý prsten Ultrahuman Ring Air?

Žijeme v době, která je z hlediska technologií naprosto úžasná. Ačkoliv jsem stále docela mladý, nebojím se říci, že za svých 28 let života a zejména pak za těch pár let posledních se technologie dostaly na úroveň, která opravdu vyráží dech a to nejen svou úrovní, ale za mě i dostupností. Časy, kdy byly high-endové technologie k dispozici jen těm nejbohatším, jsou dávno pryč, jelikož i k těm nejzajímavějším uživatelsky dostupným kouskům se dá dostat vcelku snadno a troufnu si říci, že i levně. O tom ale následující řádky být nemají.

Dost často totiž žasnu třeba i nad tím, že to, co mi ještě před pár lety přišlo jako naprosté sci-fi a já skoro ani nechápal, že to má elektronika zvládá, nyní beru víceméně jako standard. Třeba když přišel Apple u Apple Watch s EKG, monitoringem okysličení krve, analýzou spánku a tak podobně, člověk to při prvním setkáním se s tím bral jako „wow“ věc, která ho zajímala. Představit si pak třeba to, že za pár let značnou část těchto funkcí převezme něco tak malého jako prsten, bylo nemožné. A přeci se tak stalo.

Chytré prsteny se totiž těší v poslední době právě pro jejich skvělé možnosti nepřetržitého monitoringu zdraví uživatele čím dál tím větší oblibě a jelikož jsem o nich čím dál tím víc psal i já, zajímalo mě, jaké je jejich používání ve skutečnosti. Po mém vstupu do světa chytrých prstenu se spíše levnějším základním řešením v podobě Aligator Ring jsem proto před Vánoci přešel na prsten o poznání těžšího kalibru. Řeč je konkrétně o chytrém prstenu Ultrahuman Ring Air, jehož recenzi si můžete na našem magazínu přečíst zde, a na který bych se v následujících týdnech ještě párkrát rád zaměřil, jelikož se v mých očích jedná o vskutku zajímavý kus technologie. A jelikož mě do jisté míry nutí přemýšlet k tomu, pro koho vlastně je.

Protože sám používám Apple Watch již od Vánoc 2017, tedy jinými slovy více než 7 let, přičemž na zápěstí mám zpravidla ty nejnovější modely, leckdo by mohl namítat, že je pro mě chytrý prsten zbytečností. O tom, zda tomu tak je či není jsem samozřejmě přemýšlel i já a nyní už mohu s klidným svědomím říci, že tomu tak určitě není. Důvodů, proč se pořízení chytrého prstenu vyplatí, je totiž za mě celá řada.

Pořád s vámi

Jedním z hlavních argumentů, proč do něj jít, je pro mě osobně jednoduše to, že jej můžu mít na ruce neustále. S Apple Watch se mi totiž například špatně spí, ale sledování kvality spánku mě vždy docela zajímalo. Chytrý prsten je proto ideální možností, jak si spánek monitorovat a zároveň se vyspat naprosto bez problému bez hodinkami staženého zápěstí. Jasně, mnoho lidí s hodinkami bez problému usne a pro ně tedy tento argument není relevantní, ale pro nás, kterým Watch na noc úplně nesedí, se jedná o moc fajn řešení. Není to však samozřejmě jen o spánku. Třeba když Apple Watch nabíjíte, nemáte je logicky na ruce a tím pádem chodíte-li po bytě, nepočítají se vám kroky. Prsten je sice taktéž třeba nabíjet, ale v mém případě jen jednou za šest dní, přičemž jinak jej mám neustále při sobě, takže je schopen zaznamenat každý můj krok.

Velkým benefitem je zde navíc provázanost prstenu Ultrahuman Ring Air s aplikací Apple Zdraví. Jeho doprovodná aplikace Ultrahuman totiž podporuje propojení se Zdraví, díky čemuž tak můžete data naměřená prstenem sledovat právě v řešení od Applu, které je navíc „bere za vlastní“ a dále s nimi pracuje. Tedy ve výsledku, i když třeba nespíte s Apple Watch, ale s prstenem, Zdraví vás bude chválit či naopak kárat za to, že je kvalita vašeho spánku dobrá, plníte spánkové cíle a tak podobně, což se mi opravdu líbí.

Síla v doprovodné aplikaci

Co se mi na prstenu Ultrahuman Ring Air, respektive spíš jeho doprovodné aplikací opravdu extrémně líbí, pak je to nálož informací, které jste z ní schopni o svém zdraví vyčíst. Tyto informace jsou vám totiž servírovány jednak velmi srozumitelně a jednak opravdu přehledně a troufnu si říci, že i zábavně a zajímavě, díky čemuž je tak kontrola vašich dat opravdu příjemná. Upřímně řečeno, opravdu nevím, jestli veškeré informace, co nabízí aplikace Ultrahuman, nabízí i Apple Zdraví, ale ve výsledku je to i celkem jedno, protože co vím jistě, je to, že Zdraví neservíruje dané informace ani zdaleka tak dobře jako právě Ultrahuman. Z hlediska uživatelské přívětivosti zde má tedy Apple určitě co odkoukávat.

Na druhou stranu ale musím samozřejmě uznat, že je chytrý prsten velmi jednostranným zařízením, které se vlastně s Apple Watch nedá úplně srovnávat, chceme-li být féroví. To proto, že vám prsten dokáže sdělit maximálně tak informace o vašem zdraví, potažmo vám monitorovat vaší aktivitu a tím vlastně veškerá legrace končí. U Apple Watch máte samozřejmě k dispozici celou řadu dalších funkcí už jen proto, že je zde k dispozici displej, se kterým lze interagovat a spouštět přes něj nejrůznější úkony, o kterých si můžete u prstenu nechat jen zdát. Ať už se bavíme o kontrole notifikací, volání, ovládání chytré domácnosti nebo třeba kontrole map, shazamování a tak podobně, zde mají samozřejmě jednoznačně navrch Apple Watch, protože tento luxus vám chytrý prsten zkrátka nenabídne.

Fotogalerie Ultrahuman Ring Air vs Apple Watch 10 LsA 6 Ultrahuman Ring Air vs Apple Watch 10 LsA 5 Ultrahuman Ring Air vs Apple Watch 10 LsA 4 Ultrahuman Ring Air vs Apple Watch 10 LsA 3 Ultrahuman Ring Air vs Apple Watch 10 LsA 1 Ultrahuman Ring Air vs Apple Watch 10 LsA 2 Ultrahuman Ring Air vs Apple Watch 10 LsA 8 Vstoupit do galerie

Displej jako hlavní argument

Srovnat jej s Apple Watch tedy není za mě úplně fér, protože se jedná o dva produktové světy, které dle mého názoru vlastně ani nejdou proti sobě, ale mohou jít vedle sebe či se u některých uživatelů, jako jsem třeba já, perfektně doplňovat. Pokud totiž člověk chce jen trackovat své zdraví a výkony, ale nepotřebuje displej nebo obecně zařízení, které by jim překáželo na zápěstí, je pro něj prsten skvělou volbou. Pokud ale chce něco komplexnějšího, pak chápu, že jsou pro něj Apple Watch nebo obecně smartwatch jediným smysluplným řešením díky displeji, který zkrátka otevírá dveře do zcela jiného světa.

A pak jsou tu lidé jako já, kteří skvěle využijí obě dvě věci, protože jednak milují technologie a jednak našli recept na to, jak oba tyto světy propojit. Těch receptů přitom může být podle mého celá řada počínaje mnou zmíněným monitoringem spánku a konče prostě jen tím, že ne vždy je dobré mít na ruce Apple Watch, ne vždy zase Ultrahuman Ring Air, ale neustále je fajn si nějakým způsobem monitorovat zdraví. Abych tedy odpověděl na otázku z titulku tohoto článku, zda si dokážu představit zahodit Apple Watch a vyměnit je za chytrý prsten Ultrahuman Ring Air – ne, nedokážu. Stejně tak si ale už teď nedokážu představit, že bych zahodil chytrý prsten a používal opět jen Apple Watch, protože ta komplexnost měření, které se mi právě díky kombinace obojího dostává, je za mě zkrátka jedinečná.

