Apple Watch SE 3 dorazí v nových velikostech!

Loňské nepředstavení nové generace Apple Watch SE mnoho lidí na podzim poměrně překvapilo. Před zářijovou premiérou nových Series 10 a Ultra 2 v černé barvě totiž mnoho úniků naznačovalo, že je právě Apple Watch SE 3 doplní a vzhledem k tomu, že se mělo jednat opět „jen“ o recyklát a navíc předešlá generace dorazila již relativně dávno, dával by tento krok smysl. Nakonec se tak však nestalo a svět si musí na nové SE ještě chvíli počkat. Jak se ale zdá, jejich příchod je za rohem, protože už pro ně začal Apple ve velkém vyrábět displeje.

Tvrdí to alespoň zdroje analytika Rosse Younga, podle kterých v současnosti vyrábí Apple displeje pro Apple Watch SE 3 v nových velikostech – konkrétně pak v 1,6“ a 1,8“ variantě. Současná generace SE je přitom prodávána ve 40mm a 44mm variantě. Rozměry v palcích nicméně vypadají spíš na to, že Apple přechází na 41mm a 45mm varianty, což by dávalo smysl vzhledem k tomu, že v těchto velikostech Apple své Series hodinky prodával a tedy by se z jeho strany opět jednalo o recyklaci pro účely využití v nové verzi SE.

Vzhledem k tomu, že je výroba již v plném proudu, je poměrně pravděpodobné, že se nových Apple Watch SE tentokrát skutečně dočkáme v září po boku nových generací Apple Watch Series a Ultra. Žádné terno se od nich však čekat nedá. Apple má totiž i nadále cílit především na nižší cenu, díky které jsou tak tyto hodinky dostupné pro široké masy uživatelů. Ale kdo ví, třeba u SE 3 nějaký ten trumf z rukávu přeci jen vytáhne.