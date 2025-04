Nové televize LG QNED evo se mění díky zásadním inovacím a využívají některé technologie dříve vyhrazené televizím LG OLED

Tisková zpráva: Společnost LG Electronics (LG), přináší na český trh nové televize s technologií QNED. Novinky ve vylepšené modelové řadě QNED evo se můžou pochlubit bezprecedentním technologickým pokrokem. Mezi hlavní nové technologie patří u vybraných modelů vlastní technologie širokého barevného gamutu, skutečně bezdrátové připojení, které přenáší obraz s frekvencí 4K 144 Hz1 bez ztráty kvality nebo zpoždění, zpracování obrazu a zvuku s využitím umělé inteligence a maximálně možnou individualizací uživatelského prostředí založenou na umělé inteligenci prostřednictvím systému webOS 25.

Společnost LG pokračuje v posilování své konkurenceschopnosti na globálním trhu prémiových televizorů prostřednictvím dvojí strategie. Tato strategie klade důraz na špičkovou řadu televizí LG OLED evo a řadu QNED evo, prémiovou řadu LCD televizorů, která zahrnuje klíčové inovace dříve dostupné jen u OLED televizí, jako jsou pokročilé funkce AI a bezdrátové pohodlí.

Dynamic QNED Color Solution

Nové televize LG QNED evo se můžou pochlubit vylepšeným barevným gamutem ve srovnání s předchozími modely díky použití nové patentované technologie společnosti LG pro široký barevný gamut Dynamic QNED Color Solution, která nahrazuje kvantové tečky. Tato jedinečná technologie umožňuje přenést světlo z podsvícení v přesných barvách, které jsou tak realistické, jak se jeví oku v běžném životě. Díky použití technologie Dynamic QNED Color Solution je celá nová řada QNED evo stoprocentně certifikována celosvětovou testovací a certifikační organizací Intertek pro objem barev, která měří schopnost obrazovky zobrazit bohaté barvy původního obrazu bez zkreslení v jakémkoli prostředí.

True Wireless 4K

V tomto roce společnost LG rovněž představí model QNED evo (QNED9M) s technologií True Wireless 4K. Tato inovace, která byla v loňském roce exkluzivní pro nejvyšší model OLED evo (řada M), bude nyní k dispozici v řadě QNED evo. Toto rozšíření umožňuje divákům vychutnat si obsah ve vysokém rozlišení 4K bezdrátově, aniž by došlo ke zhoršení kvality obrazu či zvuku nebo ke zpoždění, čímž překonává omezení tradičního kabelového připojení.2 Bezdrátové řešení QNED9M využívá samostatný Zero Connect Box pro přenos obrazu a zvuku ve vysokém rozlišení až 4K a obnovovací frekvenci až 144 Hz. Tím je zajištěna bezeztrátová kvalita obrazu a zvuku.. Navíc QNED9M získal certifikaci AMD FreeSync Premium poskytující herní zážitek bez trhání, blikání a s plynulým přehráváním. Díky bezdrátové technologii True Wireless 4K nabízí QNED9M jedinečnou flexibilitu, která uživatelům umožňuje umístit televizor téměř kamkoli v místnosti a rozmístit herní konzoli a set-top box podle svých představ.

Umělá inteligence pro dokonalý zážitek

Společnost LG navíc pokračuje ve zvyšování kvality obrazu a zvuku své řady QNED evo tím, že nabízí výkonnější edice svých vlastních procesorů Alpha AI. Nové modely LG QNED evo se můžou pochlubit zdokonalenou kontrolou světla, která zvyšuje kontrast a přesnost obrazu a zajišťuje hlubší černou, vyšší jas a vyváženou kvalitu obrazu.. Alpha procesor poskytuje obraz a zvuk na úrovni hodné ultra velkých televizorů. Tyto schopnosti AI zahrnují pokročilejší upscaling, analýzu záměru filmaře pro úpravu obrazového šumu a přirozenější zobrazení tváří, objektů, textu a pozadí. Funkce Dynamic Tone Mapping Pro rozděluje každou scénu prostřednictvím jednotlivých bloků a doladí jas a kontrast, čímž vytvoří živější a realističtější obraz. Tato vylepšení doplňuje funkce AI Sound Pro, která diváky vtáhne do virtuálního prostorového zvuku 9.1.2kanálů a obohatí hloubku a prostorovou čistotu prostřednictvím vestavěných reproduktorů televizoru..

Nový dálkový ovladač AI Magic Remote, který bude dodáván s novými modely televizí QNED evo, je vybaven novým tlačítkem AI pro snadnou analýzu preferencí sledování a doporučení, co sledovat a jaké aplikace používat. Personalizaci dále rozšiřuje funkce Voice ID, generativní galerie AI3 a přizpůsobené režimy kvality obrazu a zvuku televizoru. Krátké stisknutí tlačítka AI navede uživatele na relevantní klíčová slova a televizní funkce, zatímco dlouhé stisknutí umožní personalizované vyhledávání na základě velkého jazykového modelu (LLM4). Pokud například uživatel plánuje cestu do Francie, může se svého dálkového ovladače zeptat: „Doporučte mi filmy, které bych mohl sledovat na cestě do Paříže.“. LG umělá inteligence porozumí kontextu a navrhne filmy odehrávající se ve francouzské metropoli, včetně doporučení konkrétních žánrů na základě uživatelových diváckých preferencí.

WebOS s pětiletou podporou aktualizací

Vlastní platforma chytrých televizorů LG, webOS 25, pozvedá uživatelský komfort tím, že nabízí personalizaci v nabízených možnostech a obsahu díky nejlepším funkcím AI, které jsou obsaženy v programu webOS Re:New, který zahrnuje upgrady systému webOS po dobu pěti let.

LG Gaming Portal

Herní portál LG Gaming Portal nově na vybraných modelech televizí LG slouží jako centrální rozcestník herních možností a umožňuje snadno objevovat hry nové a vychutnávat si oblíbené herní tituly. Díky spolupráci s předními cloudovými herními službami, jako jsou NVIDIA GeForce NOW, Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut a zejména Xbox Cloud, a také díky nativním hrám pro aplikace webOS, nabízí společnost LG rozmanitý výběr her napříč různými žánry.

Bezplatný přístup ke hrám Xbox Game Pass Ultimate

Společnost LG při příležitosti uvedení služby nabídne exkluzivní promo akci. Při koupi některé z novinek pro rok 2025 získá zákazník předplatné Xbox Game Pass Ultimate, a to na dobu 12 měsíců v případě nákupu LG OLED a 6 měsíců v případě LG QNED modelů. Nabídka startuje 5. května a končí v červenci 2025, případně s doprodáním zásob. Promoakce bude dostupná u vybraných prodejců.

100palcová televize

Řada QNED evo je navržena pro moderní bydlení a vyznačuje se tenkými profily a minimálními rámečky, takže se ideálně hodí do moderních interiérů. Díky své jemné eleganci se bez námahy začlení do jakéhokoli prostoru a dodá mu sofistikovaný nádech, aniž by narušil celkovou estetiku místnosti. Modely 2025 QNED evo jsou nabízeny ve velikostech od 43 do 100 palců a splňují rozmanité potřeby dnešních zákazníků. Vzhledem k tomu, že poptávka po ultra velkých obrazovkách stále roste, nový 100palcový televizor QNED společnosti LG přináší zážitek jako v kině.

