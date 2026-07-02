Apple přidává dvě nové výhody pro předplatitele iCloud+. Dostanete je zdarma s iOS 27

Apple rozšiřuje výhody předplatného iCloud+. Společně s příchodem iOS 27 získají uživatelé vybraných tarifů dvě nové funkce založené na Apple Intelligence, aniž by si museli připlácet. Novinky se zaměřují na generování obrázků pomocí umělé inteligence a také na chytřejší zabezpečení domácnosti prostřednictvím HomeKit Secure Video. Zatímco většina uživatelů si iCloud+ spojuje především s větším úložištěm, Apple z něj postupně buduje službu nabízející stále více exkluzivních funkcí. V iOS 27 se nabídka opět rozšíří a některé novinky budou dostupné pouze předplatitelům placených tarifů.
Více využití Apple Intelligence bez omezení
První novinka se týká Apple Intelligence. Apple oznámil, že některé nové AI funkce budou mít denní limity používání, protože využívají výkonné modely běžící na serverech společnosti. Právě provoz těchto modelů je podle Applu výrazně nákladnější než zpracování přímo v zařízení. Majitelé většiny tarifů iCloud+ však získají vyšší denní limity, takže budou moci nové funkce využívat výrazně častěji. Apple zatím neupřesnil, kolik požadavků zdarma nabídne běžným uživatelům ani o kolik vyšší limity dostanou předplatitelé. Vyšší limity se budou týkat například přepracované aplikace Image Playground, která v iOS 27 dokáže vytvářet mnohem realističtější obrázky než dříve. Apple při vývoji nové generace Apple Intelligence využívá modely vycházející z technologie Google Gemini, díky čemuž mají být výsledky výrazně kvalitnější.
HomeKit Secure Video bude mnohem chytřejší
Druhou novinkou jsou nové AI funkce pro kamery využívající HomeKit Secure Video. Apple Intelligence bude schopna automaticky vytvářet textové popisy zaznamenaných událostí, takže uživatel na první pohled zjistí, co se na záznamu odehrálo. Přibude také možnost vyhledávání v záznamech podle obsahu. Namísto ručního procházení několika hodin videa bude možné zadat například hledanou událost a systém příslušné záznamy vyhledá. Apple zároveň přidá automatické zvýrazňování důležitých okamžiků. Pokud kamera zachytí něco neobvyklého nebo významného, aplikace Domácnost na to uživatele sama upozorní.
Apple zatím přesně nespecifikoval, které tarify nové funkce zpřístupní. U vyšších limitů pro Apple Intelligence společnost hovoří o „většině tarifů iCloud+“, což naznačuje, že základní varianta s 50 GB úložištěm nemusí být zahrnuta. Funkce pro HomeKit Secure Video pak pravděpodobně budou vyžadovat alespoň tarif s 200 GB úložištěm. Získat by je měli také uživatelé předplatného Apple One Family a Apple One Premier, které již iCloud+ obsahují.
iCloud+ se stává důležitější součástí ekosystému
Apple tímto krokem pokračuje ve strategii, kdy placené úložiště neslouží pouze jako místo pro fotografie a zálohy, ale postupně se mění na balíček prémiových funkcí. Vedle služeb jako Private Relay, Hide My Email nebo rozšířené podpory HomeKit Secure Video se nyní přidávají i pokročilé funkce Apple Intelligence. Pokud plánujete přechod na iOS 27 a pravidelně využíváte umělou inteligenci nebo chytrou domácnost od Applu, může být některý z vyšších tarifů iCloud+ zajímavější než kdy dříve. Apple totiž stále více propojuje své AI funkce právě s placeným předplatným.