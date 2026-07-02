Google definitivně prohrál. Zaplatí rekordních 4,1 miliardy eur

Po téměř osmi letech právních sporů padlo definitivní rozhodnutí. Soudní dvůr Evropské unie zamítl odvolání společností Google a Alphabet a potvrdil pokutu ve výši 4,1 miliardy eur, tedy zhruba 100 miliard korun. Jde o jednu z největších sankcí, jaké kdy Evropská unie technologické společnosti udělila, a její dopady mohou sahat daleko za hranice samotného Android.
Evropská komise dospěla už v roce 2018 k závěru, že Google využíval dominantního postavení Androidu k posilování vlastních služeb. Výrobci telefonů, kteří chtěli získat přístup do obchodu Google Play, museli současně předinstalovat také Vyhledávání Google a internetový prohlížeč Chrome. Podle evropských regulátorů navíc Google omezoval používání upravených verzí Androidu, čímž komplikoval vstup konkurence na trh a upevňoval vlastní pozici.
Původní pokuta činila 4,34 miliardy eur. V roce 2022 ji Tribunál Evropské unie mírně snížil na 4,1 miliardy eur, samotný závěr o porušení pravidel hospodářské soutěže ale ponechal v platnosti. Google se proto obrátil na Soudní dvůr Evropské unie, který nyní jeho odvolání definitivně zamítl. Tím je celý spor z pohledu evropského práva uzavřen a Google musí rekordní sankci akceptovat. Společnost s rozsudkem nesouhlasí. Tvrdí, že soud dostatečně nezohlednil investice, které do Androidu během let vložila, ani skutečnost, že jde o otevřený operační systém dostupný zdarma výrobcům telefonů. Google zároveň připomněl, že už po prvním rozhodnutí Evropské komise upravil smlouvy s výrobci tak, aby odpovídaly evropským pravidlům.
Proč by měl rozsudek zajímat i fanoušky Applu?
Ačkoli se případ týká Androidu, význam přesahuje samotný ekosystém Googlu. Evropská unie tím znovu potvrzuje, že je připravena tvrdě zasahovat proti dominantním technologickým firmám. Stejný přístup přitom v posledních letech uplatňuje také vůči Applu. Právě evropská legislativa stála například za příchodem USB-C do iPhonů, otevřením iOS alternativním obchodům s aplikacemi nebo možností změnit výchozí aplikace v systému. Rozhodnutí proti Googlu tak ukazuje, že Brusel hodlá podobným způsobem pokračovat i v dalších případech.
Potvrzením pokuty celý příběh nekončí. Firmy, které se domnívají, že byly jednáním Googlu poškozeny, nyní mohou mnohem snáze požadovat náhradu škody. Mezi nimi je i český Seznam.cz, který po společnostech Google a Alphabet požaduje více než 9 miliard korun. Tvrdí, že kvůli praktikám Googlu měl výrazně omezené možnosti nabízet své služby na telefonech s Androidem. Podobných žalob ale může v následujících letech přibývat. Rozsudek Soudního dvora EU totiž vytváří velmi silný právní základ pro další společnosti, které se cítí být postupem Googlu poškozené.
Google má v Evropě otevřených hned několik dalších řízení. Evropská komise aktuálně prověřuje fungování vyhledávače i obchodu Google Play podle pravidel Digital Markets Act. Podobným kontrolám přitom čelí také Apple, Meta nebo Amazon. Je tak zřejmé, že období, kdy mohly největší technologické firmy určovat pravidla prakticky bez zásahů regulátorů, je v Evropě definitivně minulostí.
Hrozně by mě zajímala reakce lidí, kdyby se Google a Apple rozhodly, že v Evropě končí. Z čeho by jsme tu telefonovali? To by EU rychle narazila a i s DMA by byl rychlý konec.