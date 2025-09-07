Na návštěvě v Google store, je lepší než Apple Store?

Přiznám se, že jsem byl vůbec poprvé ve svém životě v Google Store a to i přes to, že jsem navšítvil sídlo Google přímo v Silicon Valley. Tam však zrovna probíhala výstavba nového sídla společnosti a oficiální obchod nebyl k dispozici. Na návštěvu jsem si tak počkal další dva roky a letos v létě jsem se konečně dočkal a to konkrétně v New Yorku. Tam najdete hned dva Google Store obchody z nichž jsem si vybral ten v Chelsea Market. Co se možností, které nabízí Google Store oproti Apple Store týká, ty jsou téměř stejné.
Můžete si zde koupit veškeré produkty, které Google nabízí. Můžete využít Here to help, což je obdoba Apple Genius Bar, kde vám odborníci poradí s vašimi problémy, ovšem musíte počítat s tím, že Google Store je zejména o hardware a Androidu. Pokud tedy máte problém s něčím například na YouTube nebo Google Adsense a tak podobně, musíte jít přes klasickou online podporu. Nechybí ani koutek, kde můžete v klidu posedět, nabít si svůj telefon a třeba pár desítek minut pracovat nebo jen v klidu relaxovat. Obchod je výrazně menší než jakýkoli Apple Store, který jsem měl kdy možnost navštívit a i když působí vzdušným dojmem, přesto budete mít pocit, že je to oproti Apple Store taková druhá liga. Na druhou stranu je jasné, že Google nemá zdaleka tolik produktů, které by mohl nabízet a tak je vlasně jasné, že samotný obchod musí být menší než Apple Store.
Fotogalerie
Co mě trochu zklamalo je kvalita zaměstnanců. Měl jsme celkem jednoduchý dotaz týkající se mého Google Doorbell zvonku, což je mimochodem za mě osobně nejhorší produkt, který kdy kdo vymyslel. První zaměstnanec se zeptal druhého, druhý třetího a nakonec zavolali někoho, kdo měl být odborník na zvonky. Na můj zcela jednoduchý dotaz nedokázal odpovědět ani jeden ze čtyř zaměstnaců, až jsme společně zjistili, že ani když si koupím domácí tablet, tak si nemohu nastavit vlasntí vyzvánění zvonku a stejně se dočkám jen upozornění, kterého si v podstatě nikdo nevšimne. Podobnou situaci zažil kamarád, který se ptal na pár věcí ohledně Androidu.
Na co jsem se osobně těšil nejvíc je merch, který na rozdíl od Applu nabízí Google přímo ve svých obchodech. Bohužel oproti online shopu, kde najdete stovky produktů, jsem si nakonec odnesl hrníček a tím to končilo. Miniatura ikonického kola byla sice cool, ale převážet ji do Evropy bylo celkem riskantní vzhledem k balení. Kvalita triček byla taková, že nevěřím, že by přežilo jedno praní a zbytek věcí mně nějak nezaujal. Jediné po čem jsem ještě sáhl jsou nálepky, kterými jsme ozdobil MacBook. Pokud tedy chcete merch od Google, je rozhodně lepší koupit jej online z jejich oficiálního eshopu, než spoléhat na to, že jej najdete v prodejně. Pokud budete poblíž, stojí Google Store za návštěvu, ovšem jet za ním přes půl města se vyplatí jen v případě, kdy si zde chcete něco koupit, za mě to rozhodně není podobný zážitek jako Apple Store a to bez ohledu na to, jaké značky jste fanoušek.