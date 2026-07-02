SpaceX ukázal akcionářům vlastní mobilní telefon s integrací xAI a Starlink

Elon Musk je v pozici, kdy má neomezený rozpočet a technologie, které nemá žádná jiná společnost na světě, včetně Apple. To je pro ostatní nebezpečná kombinace, zvlášť s ohledem na to, že Musk nikdy neměl malé ambice. Starlink už nyní nabízí službu Direct to Cell, což je služba, díky níž mohou vybraní mobilní operátoři v některých zemích využívat satelity Starlink k tomu, aby se k nim připojili lidé v momentech, kdy nemají standardní připojení přes pozemní BTS stanice. Tím však ambice Elona Muska zřejmě nekončí. Kromě toho, že chce umožnit každému telefonu na světě připojit se k jeho satelitům, se s největší pravděpodobností chystá ukázat také vlastní mobilní telefon. Podle informací, které uvedl The Wall Street Journal, totiž Musk ukázal největším investorům zařízení, které běželo na vlastním operačním systému a integrovalo umělou inteligenci xAI, za kterou stojí rovněž Musk.
Zařízení je údajně štíhlejší než průměrný iPhone a kromě vlastního operačního systému, který údajně není založen na Androidu ani na ničem, co dnes známe, nabízí také již zmíněnou možnost přímého připojení k satelitům Starlink. Telefon se zatím prezentuje pod značkou SpaceX s tím, že je projekt v plenkách a zatím se jedná o skutečně první prototypy a pokusy o vytvoření plnohodnotného mobilního telefonu. Již nyní však údajně SpaceX potvrdila vybraným investorům, že jej bude pohánět Qualcomm Snapdragon.
Elon Musk na tyto informace okamžitě reagoval a tvrdí, že jsou zcela nepravdivé. Ovšem je to zhruba tři měsíce, kdy nám Tim Cook tvrdil, že se rozhodně nechystá do důchodu, a od září zde máme nového CEO Apple. Jak se říká, není kouře bez ohně, a je velmi pravděpodobné, že SpaceX telefon opravdu ukázala, i když s jeho uvedením na trh se může počítat až za pár let. Musk navíc v minulosti často mluvil o tom, že by chtěl vytvořit jednu superaplikaci, která dokáže vše a zastane desítky aplikací, které uživatelé nyní používají, a v momentě, kdy by něco neuměla, sama by si to okamžitě naprogramovala a vytvořila. To je věc, pro kterou by se vlastní zařízení přímo nabízelo. Právě touto vizí má být inspirován první prototyp telefonu, který měli akcionáři možnost vidět.
Zajímavá je navíc ještě jedna věc. Aby mohl Starlink využívat připojení přímo do našich telefonů bez nutnosti řešit cokoli s operátory, musel by získat vlastní mobilní licence v každé zemi, ve které by chtěl službu provozovat, což však pro společnost patřící někomu, jako je Musk, nemusí být problém. V momentě, kdy by to Starlink udělal, stal by se operátorem, který bude nabízet signál bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Ve chvíli, kdy budete cestovat přes hranice, nebude se telefon muset připojovat k nové síti. Licenci pro mobilního operátora musí mít Starlink, respektive SpaceX, i v momentě, kdy bude mít vlastní telefon, jenž se bude připojovat přímo k satelitu, protože i satelit je v podstatě vysílací stanice, která využívá rádiové frekvence, přes něž se k ní telefon připojuje. Právě proto jsou licence pro provoz mobilní sítě nezbytné.
Uvidíme, zda a kdy se vlastní telefon od SpaceX ukáže světu. Umělá inteligence nám zatím vytvořila představu o tom, jak by mohl telefon SpaceX vypadat. Zatím se však zdá, že pokud Musk skutečně uvede vlastní mobilní telefon, bude cílit na něco jiného než jen na konkurenci iPhonů a telefonů Samsung. Spíše se bude snažit nabídnout zařízení, které bude zcela závislé na AI a místo klasických operátorů bude využívat Starlink.