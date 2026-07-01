Apple Watch čeká největší proměna za dlouhé

Pokud přemýšlíte nad koupí nových Apple Watch a zároveň vás láká výraznější změna designu, možná se vyplatí ještě chvíli počkat. Podle známého čínského leakera Instant Digital totiž Apple připravuje pro příští rok jednu z největších proměn standardní řady Apple Watch za poslední roky. A zatímco letošní modely mají přinést jen dílčí novinky, příští generace má projít podstatně větší modernizací.
Letošní rok bude patřit Ultra 4
Podle dosavadních informací se letos největších změn dočkají především Apple Watch Ultra 4. Spekuluje se o přepracovaném designu, nových zdravotních senzorech, lepší výdrži baterie i dalších hardwarových vylepšeních. Standardní Apple Watch Series 11 by naopak měly nabídnout spíše evoluční mezigenerační upgrade.
Právě proto nyní zaujalo tvrzení leakera Instant Digital, podle kterého si Apple větší změny klasické řady schovává až na příští rok. Podrobnosti zatím neprozradil, uvedl ale, že půjde o „významnou proměnu“, která se nebude týkat jen samotného vzhledu hodinek.
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Apple chce udržet zájem každý rok
Taková strategie by ostatně dávala smysl. Apple v posledních letech stále častěji rozděluje větší novinky mezi jednotlivé generace produktů. Zatímco letos mají pozornost přitáhnout Ultra 4, skládací iPhone nebo iPhone 18 Pro, příští rok by mohly hlavní roli převzít právě výrazně přepracované Apple Watch Series.
Samozřejmě je potřeba brát podobné informace s rezervou. Instant Digital sice patří mezi známé leakery a v minulosti se několikrát trefil, Apple ale zatím o budoucích hodinkách pochopitelně mlčí. Pokud se však jeho slova potvrdí, mohou být Apple Watch před největší proměnou od dob, kdy Apple představil větší displeje a výrazně ztenčil rámečky kolem nich. A coby jejich dlouholetého uživatele mě tato skutečnost velmi těší. Přijde mi totiž, že Apple v posledních letech na poli Apple Watch docela stagnuje, takže pomyslný svěží vítr zde rozhodně přijde vhod.
za dlouhé co?!? DLOUHÉ CO?!?!??
Mě ty články baví, je to takový bizar:) 3x týdně máme článek o tom jaká bude barvicka mobilu, tleskám ;)