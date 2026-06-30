LEGO E.T. přichází! Unikly první fotky chystaného setu a vypadají úchvatně

Pokud jste vyrůstali v 80. letech nebo prostě jen milujete klasické filmy Stevena Spielberga, tohle vás dost možná potěší. Na internet totiž unikly vůbec první snímky chystané stavebnice LEGO Ideas E.T. The Extra-Terrestrial, která vzdává hold jednomu z nejslavnějších filmových mimozemšťanů všech dob. A nutno říct, že se návrhářům podařilo převést jeho ikonickou podobu do LEGO kostek překvapivě věrně.
LEGO se pustilo do jedné z největších filmových legend
Uniklý model nese označení LEGO Ideas 21370 E.T. The Extra-Terrestrial a podle dosavadních informací nabídne celkem 1226 dílků. Výsledkem je zhruba čtvrtmetrová figurka E.T., která na první pohled věrně kopíruje podobu mimozemšťana z legendárního filmu z roku 1982. Nechybí jeho typicky dlouhý krk, velké modré oči ani svítící prst, kterým si získal srdce milionů diváků po celém světě.
Velmi povedeně působí také zpracování hrudníku s charakteristickým červeným „srdcem“, zatímco v druhé ruce E.T. drží květináč se slunečnicemi. Právě ty odkazují na jednu z nejznámějších scén filmu a dodávají modelu příjemnou dávku nostalgie. Podle uniklých fotografií navíc nebude chybět ani několik pohyblivých částí, díky kterým si bude možné postavu různě naaranžovat.
Stejně jako u většiny stavebnic z řady LEGO Ideas je jasné, že nejde o model určený dětem na každodenní hraní. Naopak. Celé provedení působí jako reprezentativní sběratelský kousek, který si své místo najde spíš ve vitríně nebo na pracovním stole než v dětském pokoji.
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Do prodeje má dorazit už za pár týdnů
Pokud se současné úniky potvrdí, LEGO novinku uvede do prodeje už 1. srpna 2026. Cena má být stanovena na 139,99 dolaru, což vzhledem k počtu dílků i licencované předloze není nijak překvapivé. Samozřejmě je ale potřeba připomenout, že zatím jde pouze o zákulisní informace a oficiální představení ze strany LEGO stále neproběhlo.
Filmový E.T. patří mezi nejikoničtější postavy historie kinematografie a je trochu překvapivé, že se do vlastní velké LEGO stavebnice dostává až nyní. Série LEGO Ideas je však přesně místem, kde podobné nostalgické projekty vznikají nejčastěji, a právě sem se slavný mimozemšťan hodí možná více než kamkoliv jinam.
Za mě vypadá model velmi povedeně. Přenést E.T. do LEGO kostek rozhodně nebyl jednoduchý úkol, protože jeho proporce jsou velmi netradiční a snadno by mohl působit až komicky. Návrhářům se ale podle prvních fotografií podařilo zachovat přesně ten výraz, který si fanoušci z filmu pamatují. Pokud finální stavebnice bude skutečně vypadat stejně jako na uniklých snímcích, mohlo by jít o jeden z nejzajímavějších LEGO Ideas setů letošního roku a zároveň o povinnou výbavu všech milovníků Spielbergovy klasiky.