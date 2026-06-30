WhatsApp spouští největší změnu v historii. Udělejte tuhle věc, než vám ji vyfoukne někdo jiný

Apple ID, uživatelské jméno na Instagramu nebo přezdívka na síti X. To vše jsou dnes věci, které si lidé hlídají prakticky od prvního dne. WhatsApp ale dlouhé roky nic podobného nenabízel a ke komunikaci vyžadoval telefonní číslo. To se nyní konečně mění. Meta totiž oficiálně spustila možnost rezervace uživatelských jmen, díky kterým už nebude nutné své telefonní číslo sdílet s každým, s kým si budete chtít psát. V České republice sice zatím k dispozici není (respektive alespoň nám v redakci se možnost nenabízí), nicméně uživatelé z mnoha dalších zemí světa hlásí, že již mají funkci k dispozici a rezervace tedy rozjíždí.
Telefonní číslo už nebude nutné sdílet
Novinka funguje poměrně jednoduše. Každý uživatel si bude moci zvolit jedinečné uživatelské jméno začínající znakem @, přes které ho budou moci ostatní vyhledat a kontaktovat. Pokud si s někým budete psát poprvé a spojíte se právě přes uživatelské jméno, místo telefonního čísla se mu zobrazí pouze váš zvolený nick.
Jde o výrazný posun v oblasti soukromí. Mnoho lidí totiž WhatsApp využívá ke komunikaci s kolegy, zákazníky nebo lidmi, které osobně vůbec neznají. Dosud ale museli všem bez výjimky poskytovat své telefonní číslo.
Vyplatí se neotálet
Stejně jako u jiných služeb platí, že každé uživatelské jméno může vlastnit pouze jeden člověk. Pokud tedy chcete získat svou oblíbenou přezdívku nebo třeba název firmy, rozhodně se nevyplatí dlouho čekat.
WhatsApp proto spustil speciální stránku, na které si můžete ověřit dostupnost svého budoucího uživatelského jména a následně si jej rezervovat ještě před ostrým spuštěním funkce. Po jejím zpřístupnění pak budete mezi prvními, kteří si zvolené jméno budou moci aktivovat.
Meta zatím neoznámila přesné datum spuštění této novinky pro všechny uživatele. Už nyní je ale jasné, že půjde o jednu z největších změn v historii WhatsAppu. Poprvé totiž umožní komunikovat s novými lidmi, aniž byste jim museli prozrazovat své telefonní číslo.
Jak vytvořit či rezervovat přezdívku na WhatsApp
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- Klepněte na Vy.
- Klepněte na oblast kolem profilové fotky.
- Klepněte na Vytvořit uživatelské jméno. (V oblastech, kde se uživatelská jména teprve zavádějí, klepněte na Rezervovat uživatelské jméno.)
- Klepněte na Vytvořit uživatelské jméno > Vytvořit uživatelské jméno.
- Zadejte uživatelské jméno, které chcete použít. (Pokud je uživatelské jméno dostupné, zobrazí se vám potvrzení. Pokud dostupné není, můžete si návrhy vygenerovat na základě svých vstupů.)
- Klepněte na Uložit > Hotovo.