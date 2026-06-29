WhatsApp na iPadu dostává jednu z největších vizuálních změn za poslední roky

Přestože Apple představil svůj nový designový jazyk Liquid Glass už na letošní WWDC, vývojářům nějakou dobu trvá, než jej do svých aplikací postupně implementují. Jednou z těch, která na něm v posledních měsících intenzivně pracuje, je WhatsApp. Ten už novou podobu rozhraní přinesl na iPhone a nyní se stejné změny začínají objevovat také v beta verzi pro iPad.
Nový vzhled je na první pohled patrný hlavně díky poloprůhledným prvkům, které jako by se vznášely nad obsahem aplikace. Spodní lišta už není přilepená ke kraji displeje, ale působí dojmem, že se nad rozhraním doslova vznáší. Přesně v duchu designového jazyka Liquid Glass, který Apple představil společně s iPadOS 26.
Průhlednost, animace i plynulejší ovládání
Změn ale není jen několik kosmetických. Přepracovaná byla také horní navigační lišta, která při posouvání seznamu konverzací postupně mění svou průhlednost a nechává více vyniknout samotný obsah. Stejný styl pak dostala i tlačítka nebo kontextové nabídky, které nově využívají skleněný efekt doplněný o jemné animace při každém klepnutí. Výsledkem je modernější a živější prostředí, které velmi dobře zapadá do vzhledu nových verzí systémů od Applu.
Podle informací serveru WABetaInfo je zatím novinka dostupná jen části beta testerů. WhatsApp totiž změny uvolňuje postupně, aby mohl sledovat jejich stabilitu a případně odstranit chyby ještě před ostrým vydáním. Na tom ale práce vývojářů rozhodně nekončí. Vedle iPadu totiž Meta pokračuje také ve vývoji nové verze WhatsAppu pro Mac, která kromě Liquid Glass přinese i přepracovaný postranní panel, nové menu příloh nebo samostatnou sekci pro zamčené konverzace. Je tak vidět, že cílem je sjednotit vzhled aplikace napříč celým ekosystémem Applu. A za mě osobně je to super. Liquid Glass se mi totiž na iPhone dlouhodobě líbí a věřím proto, že na iPadu bude vypadat u WhatsApp stejně skvěle.