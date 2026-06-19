Konec tajným screenshotům. WhatsApp chystá textové zprávy, které po prvním přečtení navždy zmizí

WhatsApp, který patří pod křídla Mety, neustále hledá způsoby, jak zvýšit zabezpečení konverzací a nabídnout uživatelům větší kontrolu nad jejich soukromím. Zatímco v ekosystému Applu jsme zvyklí na vysoké standardy zabezpečení v rámci iMessage, WhatsApp se snaží konkurovat neustálým přílivem nových funkcí pro takzvané mizející zprávy. Teprve před několika týdny odhalila testovací verze aplikace přípravu funkce, která automaticky smaže text hned poté, co si ho adresát přečte. Nyní však vývojáři zašli ještě dál a pracují na radikálnějším řešení, jež posune ochranu citlivých informací na zcela novou úroveň.
Podle nejnovějších zjištění serveru WABetaInfo se v přípravě nachází možnost odesílat klasické textové zprávy v režimu jednoho zobrazení. Tento koncept velmi dobře znají všichni, kteří již dnes přes WhatsApp posílají citlivé fotografie, videa nebo hlasové poznámky, jež po prvním otevření nenávratně zmizí. Novinka tak přirozeně rozšíří toto zavedené chování i na běžné psané slovo. Uživatelé tak nebudou muset složitě vymýšlet alternativní postupy, jako bylo doposud běžné dopisování textu přímo do obrázků, které následně odesílali jako jednorázové médium.
Samotné fungování bude velmi intuitivní a plně integrované do stávajícího uživatelského rozhraní. Poté, co v chatovací liště napíšete požadovaný text, stačí dlouze podržet klasické tlačítko pro odeslání. Tato akce vyvolá přehledné rozbalovací menu, ve kterém se objeví nová možnost odeslat jako jedno zobrazení. Jakmile zprávu odešlete, příjemce dostane šanci ji otevřít a přečíst si ji pouze jednou, načež se text stane trvale nedostupným. Funkce bude plně podporována jak v soukromých chatech mezi dvěma lidmi, tak v rámci hromadných skupinových konverzací. Výjimkou zůstanou pouze veřejné kanály, kde povaha plošného vysílání takto prchavé zprávy neumožňuje. Celá novinka je sice momentálně ve fázi interního vývoje a běžní beta testeři k ní zatím přístup nemají, do programu TestFlight by však měla dorazit v nejbližších měsících.