WhatsApp a Messenger mají obří problém! Apple v iOS 27 kompletně předělal aplikaci Zprávy

Aplikace Zprávy patří dlouhodobě mezi nejpoužívanější součásti iPhonu. Přestože Apple v posledních letech přidával jednu novinku za druhou, letošní iOS 27 přináší jednu z největších vln vylepšení za dlouhou dobu. Novinky se tentokrát netýkají jen vzhledu, ale také praktičnosti a každodenního používání.
Asi největší pozornost budí dlouho očekávané ankety ve skupinových konverzacích. Pokud se s přáteli domlouváte na termínu setkání, vybíráte restauraci nebo řešíte jakékoliv skupinové rozhodování, nově už nebude potřeba používat externí služby. Anketu vytvoříte přímo v konverzaci a ostatní mohou okamžitě hlasovat.
Velkou novinkou jsou také vlastní pozadí chatů. Každou konverzaci si lze nově přizpůsobit podle vlastního vkusu podobně, jak to už řadu let nabízí například Messenger nebo WhatsApp. Zprávy tak konečně dostávají více osobitosti a komunikace působí mnohem živěji než doposud. Apple zároveň výrazně zapracoval na skupinových konverzacích. Ty jsou přehlednější, lépe pracují s reakcemi a nově nabízejí více možností pro správu většího množství účastníků. Právě skupinové chaty se totiž staly pro mnoho uživatelů hlavním komunikačním kanálem s rodinou, přáteli nebo kolegy.
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Do Zpráv navíc stále výrazněji proniká Apple Intelligence. Systém dokáže lépe rozpoznat obsah konverzace a nabídnout související akce. Pokud si například s někým domlouváte schůzku, iPhone může navrhnout vytvoření události v Kalendáři. Když se ve zprávách objeví úkol nebo připomínka, systém nabídne její automatické vytvoření. Vylepšení se dočkalo také překládání zpráv. Komunikace s lidmi v jiném jazyce je rychlejší a přirozenější než dříve. Apple se tím snaží odstranit jazykové bariéry přímo během konverzace bez nutnosti přepínat do dalších aplikací.
Nechybí ani drobnější změny, které však v součtu dokážou výrazně zpříjemnit každodenní používání. Zprávy lépe pracují s multimediálním obsahem, rychleji reagují a celkově působí modernějším dojmem. Apple zároveň pokračuje v rozšiřování možností přizpůsobení, což byla oblast, ve které v minulosti oproti konkurenci často zaostával. Zajímavé je, že Apple letos nepřistoupil k žádnému radikálnímu redesignu aplikace. Místo toho se zaměřil na desítky menších i větších vylepšení, která řeší skutečné potřeby uživatelů. A právě proto mohou být letošní změny ve výsledku důležitější než některé výrazněji propagované novinky.
Pokud totiž Zprávy používáte každý den, ať už pro komunikaci s rodinou, přáteli nebo kolegy, dost možná budete nové ankety, vlastní pozadí chatů nebo chytřejší práci s konverzacemi využívat mnohem častěji než některé velké AI funkce, o kterých se během WWDC mluvilo nejvíce.