Naše první dojmy z iOS 27 Beta 1 aneb testujeme zbrusu nový OS pro iPhone

Protože Apple včera krátce po konci úvodní Keynote WWDC uvolnil první vývojářské bety iOS 27 a všech dalších nových OS, samozřejmě jsme začali novinky v redakci okamžitě testovat, abychom si o nich udělali co nejdřív alespoň nějaký obrázek. Protože co si budeme povídat, prezentace byla tentokrát docela zmatečná a to, jak moc bude iOS 27 na iPhone „vidět“ byla proto alespoň pro mě osobně velká neznámá. Zdálo se totiž, že novinek minimálně na území EU bude jako šafránu, protože třeba s vylepšenou Siri se zde zatím nepočítá. A jak můžu nyní po pár hodinách testování říci, nebylo to jen zdání, ale realita.
Když jsem iPhone (konkrétně iPhone Air) s iOS 27 po instalaci vzal do ruky, na první pohled jsem jakékoliv změny oproti iOS 26 neviděl. Po startu vám sice systém nabídne posuvník pro nastavení úrovně průhlednosti v rámci Liquid Glass, nicméně upřímně mi nepřijde, že jeho posunutím na maximální možnou úroveň průhlednost nějak zásadně změníte oproti výchozímu nastavení. Naopak ztlumit jde pěkně a z průhlednosti se rázem stane mat, na který jsme byli zvyklí dříve.
Instalace telefon dost zahřála, takže se zprvu docela sekal. Jakmile však vychladnul a prokousal se první indexací, začal být opravdu svižný a to nejen na poměry 1. bety obecně, ale i na poměry hotového operačního systému. Slova Apple o zrychlení animací, spouštění aplikací a tak podobně tedy určitě nepadla jen tak naprázdno, ba právě naopak. Už první beta totiž působí alespoň na mě osobně svižněji a živěji než iOS 26 v poslední verzi a jsem proto dost zvědavý na to, kam rychlost Apple v průběhu testování ještě posune, protože na ní zcela určitě pracovat bude.
Nejen systém či spouštění aplikací je však rychlejší. Překvapilo mě, že i slibovaný AirDrop viditelně zrychlil a to nejen při odesílání, ale i při vyhledávání jiných zařízení a navázání spojení. A co je možná nejzajímavější, rychlejší je i pří komunikaci s produkty, které nemají nainstalovanou betu. Já si takto posílal soubory z iPhone s iOS 27 na iPhone s iOS 26 a na Mac s macOS 26, přičemž v obou případech byla rychlost vyšší, než když jsem totéž dělal s iPhonem s iOS 26 na stejná zařízení. Zde si tedy Apple též zaslouží absolutorium.
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Co mě pak nadchlo nejvíce z celé bety a vlastně asi i z celého systému, jsou nové AI úpravy fotek. K odstraňování objektů Vyčistit (které je nyní mimochodem kvalitnější, protože dokáže vygenerovat věrohodnější „náplast“ za odstraněný objekt) dorazila ještě funkce Rozšířit a Přerámovat. Zatímco Rozšířit funguje dle očekávání tak, že můžete požadovaný snímek „oddálit“ a AI na základě toho dodělá ve velmi slušné kvalitě okolí, které jinak samozřejmě není zachyceno, funkce Přerámovat je za mě naprostý gamechanger.
AI si nejprve vaší fotku prohlédne, pak jí de facto převede do 3D a vám následně umožní změnit úhel, ze kterého byla zachycena. Samozřejmě se nebavíme o možnosti vyfotit objekt z druhé strany, ale spíš o korekci několika stupňů do doleva, doprava, nahoru a dolů, nicméně i tak si lze s touto vychytávkou vyhrát opravdu pěkně a co je nejdůležitější, ona i fakt pěkně funguje. Při náhledu se sice můžou zobrazit nejrůznější deformace zejména v pozadí, nicméně když náhled potvrdíte a necháte AI fotku upravit, tyto chybky rázem zmizí a fotka je v kvalitě, která je – troufnu si říci – takřka srovnatelná s originálem.
Zde však bohužel zásadní novinky končí. Dočkali jsme se třeba i vylepšené sekce Nastavení pro AirPods v Nastavení telefonu, nicméně pokud byste čekali, že přes ní půjde spustit aktualizace firmware, jste na omylu. Vše je v ní sice přehlednější, neřekl bych však, že nějak zásadně. Totéž se mi pak chce říci třeba o mírně přetvořené aplikaci Počasí, která nově spoléhá na sloupcové ukazatele srážek a tak podobně či větší widget, což jsou sice hezké věci, nicméně stále detaily. I tapeta je fajn, ale bez přidané hodnoty.
Co tedy říci závěrem? Že iOS 27 Beta 1 je z hlediska funkčnosti super a protože na ní alespoň podle internetových diskuzí funguje valná většina aplikací z iOS 26 včetně těch bankovních, asi úplně není důvod se instalace bát. Je tu však jedno zásadní „ale“. Uvědomte si, že instalací vlastně skoro nic nezískáte, protože těch pár funkcí, které iOS 27 přináší, jsou skutečně spíš drobnosti než něco, co by člověk potřeboval teď hned mít k dispozici. Za sebe bych tedy řekl, že pokud jste opravdovými nadšenci, instalace iOS 27 se bát nemusíte, avšak pokud vás prostě jen „tak trochu“ zajímá, co se mění, pak vězte, že vlastně nic moc a klidně počkejte na září. Já, kdybych kvůli práci nemusel, bych na instalaci určitě netlačil.
Konečně po roce optimalizovaná iOS 26? Jo, tak ji přejmenujeme na iOS 27 a vydáme, jako novinku.