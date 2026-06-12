Konec nošení dvou telefonů. WhatsApp na iPhone po letech utrpení spouští revoluci, kterou všichni potřebují

Pokud na iPhonu používáte jeden WhatsApp pro práci a druhý pro soukromí, nejspíš jste se dosud museli spoléhat na různé okliky. Nejčastěji šlo o kombinaci klasického WhatsAppu a WhatsApp Business, případně používání druhého telefonu. To se ale nyní definitivně mění. WhatsApp totiž začal ve velkém zpřístupňovat podporu více účtů přímo v jedné aplikaci na iPhonu. Funkce byla sice oficiálně oznámena už na jaře, dosud se však dostávala jen k části uživatelů. Nejnovější aktualizace nyní její dostupnost výrazně rozšiřuje.
Dva účty, jedna aplikace
Novinka funguje velmi jednoduše. Do jedné instalace WhatsAppu lze přidat druhý účet a mezi nimi následně přepínat přímo v aplikaci. Každý účet si přitom zachovává vlastní historii zpráv, oznámení, nastavení i soukromí.
V praxi tak můžete mít například pracovní a soukromé číslo v jednom iPhonu bez nutnosti odhlašování, používání druhého zařízení nebo instalace WhatsApp Business. Přesně po této možnosti uživatelé iPhonů volali dlouhé roky.
Přepínání mezi účty probíhá přímo v nastavení aplikace a WhatsApp zároveň zobrazuje, pod kterým účtem se právě nacházíte. Meta se tak inspirovala například Instagramem nebo Facebookem, kde podobný systém funguje už delší dobu.
Android měl náskok několik let
Zajímavé je, že na Androidu je podobná funkce dostupná už poměrně dlouho. Uživatelé iPhonů tak byli jednou z posledních velkých skupin, která si musela vystačit s různými alternativními řešeními.
WhatsApp nyní tvrdí, že funkce je dostupná všem uživatelům s aktuální verzí aplikace. Pokud ji na svém iPhonu zatím nevidíte, vyplatí se zkontrolovat App Store a případně počkat několik dní, protože aktualizace bývá často uvolňována postupně.
Podpora více účtů navíc není jedinou novinkou, kterou Meta letos pro WhatsApp připravila. Společně s ní dorazily také nové nástroje pro správu úložiště, jednodušší přenos chatů mezi iOS a Androidem a další funkce zaměřené na produktivitu. Pro mnoho uživatelů však právě více účtů představuje největší novinku za poslední roky. A vzhledem k tomu, jak dlouho na ni majitelé iPhonů čekali, se není čemu divit.