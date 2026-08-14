Apple letos udělá s iPhone něco, co tu ještě nebylo. Z iPhone 18 Pro se stane „základ“

Apple letos podle všeho pořádně zamíchá svou nabídkou iPhonů. Zatímco v minulých letech jsme byli zvyklí na to, že v září dorazí klasický iPhone společně s modely Pro, letos bude všechno jinak. Základní iPhone 18 totiž podle celé řady zpráv přijde až v roce 2027. A právě kvůli tomu se z iPhonu 18 Pro stane něco, co jsme u Applu dosud neviděli – v podstatě nový výchozí model.
Letos na podzim má Apple představit pouze trojici iPhonů: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a skládací iPhone Ultra. Klasický iPhone 18 a také druhá generace iPhonu Air mají být odloženy na začátek roku 2027. A právě to zásadně mění situaci. Když se totiž řekne „nový iPhone“, nebude letos na podzim existovat žádný levnější iPhone 18. Zákazník, který bude chtít nejnovější generaci, tak bude mít prakticky na výběr mezi iPhonem 18 Pro a 18 Pro Max. iPhone Ultra bude kvůli očekávané ceně spíše velmi specifickou záležitostí.
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iPhone 18 Pro jako nový standard
Zajímavé bude především to, jak se tato změna projeví v marketingu Applu. Společnost totiž nebude mít nový základní iPhone, který by mohla propagovat během podzimní sezóny a před Vánoci. Tuto roli tak převezme právě iPhone 18 Pro.
To je poměrně zásadní změna také z pohledu zákazníků. iPhone 18 Pro se totiž rázem stane nejlogičtější volbou pro člověka, který chce nový iPhone, ale zároveň nechce skládací Ultra. Apple tím může přirozeně posunout zákazníky směrem k dražšímu modelu. Jenže právě tady číhá jeden poměrně velký háček. U iPhonu 18 Pro se totiž očekává také zvýšení ceny, mimo jiné kvůli rostoucím cenám paměťových čipů. Pokud tedy Apple současně odstraní z podzimní nabídky levnější iPhone 18 a zdraží Pro model, může být vstupenka k letošní nové generaci výrazně dražší než obvykle. Na druhou stranu může Apple těžit z toho, že zákazník nebude mít přímo na výběr mezi „obyčejným“ iPhonem 18 a iPhonem 18 Pro. Pokud bude chtít nový model z podzimní generace, bude muset sáhnout právě po Pro. Levnější alternativou zůstanou starší iPhone 17, iPhone 17e nebo iPhone Air.
Pro Apple je to každopádně zajímavý experiment. Pokud se ukáže jako úspěšný, může iPhone 18 Pro vůbec poprvé v historii převzít roli modelu, který si zákazník pořizuje jednoduše proto, že chce „nový iPhone“. Zároveň ale hrozí, že část lidí kvůli vyšší ceně raději svůj současný telefon ponechá o rok déle. A právě to bude pro Apple nejzajímavější sledovat.
Tak misto v zari si koupi telefon v breznu
Telefony se prece prodavaji dvanact mesicu v roce a holt bude mit cyklus brezen-brezen misto zari-zari
Navic drtiva vetsina nekupuje novej mobil kazdy rok presne v zari
Odhaduju ze vymena telefonu je jednou za tri roky, nebo inklidne jednou za pet let.