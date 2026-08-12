Zdražení iPhone 18 Pro se má odvíjet od úložiště. Čím víc paměti potřebujete, tím víc si připlatíte

Pokud jste zvyklí používat iPhone s vyšším úložištěm, máme pro vás špatnou zprávu. Nákup letošní generace se vám totiž prodraží a to dost možná ještě víc, než byste „na první dobrou čekali“. Že iPhone 18 Pro (Max) mezigeneračně zdraží je sice už víceméně veřejným tajemstvím, jelikož s ohledem na vývoj trhu a nedostatek paměťových čipů nelze čekat nic jiného, avšak nyní přišel spolehlivý leakerský účet AppleTrack s další nepříjemnou zprávou.
Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že iPhone 18 Pro (Max) mezigeneračně zdraží i podle kapacity úložiště. Konkrétně se počítá s tím, že u 256GB a 512GB modelů vyskočí cena o 200 až 250 dolarů, přičemž u 1TB a spekulovaného 2TB modelu může vyletět až o 300 dolarů, v krajním případě pak dokonce ještě víc. Jinými slovy, za vyšší paměť si letos dost možná připlatíte podstatně víc než tomu bylo v předešlých letech bez ohledu na to, že zdraží celá modelová řada.
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Samozřejmě je třeba brát všechny podobné informace zatím jen jako ničím nepodložené spekulace, jejichž potvrzení či vyvrácení se dočkáme až při oficiálním odhalení telefonů. Obecně se ale předpokládá, že Apple zdražení komponent spíš přenese na uživatele, než aby si nějak zásadně ukrojil ze svých marží, takže by nás upřímně v redakci podobný styl cenotvorby vlastně ani příliš nepřekvapil. Zároveň může jít ze strany Apple o snahu získat do řad předplatitelů iCloudu ve vyšších verzích další uživatele, jelikož ne každému se určitě bude chtít za vyšší úložiště připlácet „navíc“ a tak možná sáhne po hlubším využití iCloudu. Vše ale v tomto směru ukáže až čas.
Co to je za srackoz*i nazev clanku? Ono to bylo nekdy jinak? Hochu pleskni se