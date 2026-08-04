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Cena iPhone 18 Pro vyvolává obavy. Zdražení o třetinu je ale nepravděpodobné

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Poslední týdny se internetem šíří spekulace, podle kterých by mohl základní iPhone 18 Pro stát až 1 399 dolarů, tedy o celých 300 dolarů více než současná generace. Tak markantní zdražení si samozřejmě nikdo z nás nepřeje a na podzim by proto určitě nepotěšilo. A je dost pravděpodobné, že k takto zásadnímu cenovému skoku ani nedojde i přes rostoucí výrobní náklady. 

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Je sice pravda, že Apple v posledních měsících zdražil některé Macy i iPady kvůli rekordním cenám pamětí, skok o 300 dolarů u iPhonu by ale znamenal přibližně 27% zdražení. Jednalo by se tedy o podstatně větší zdražení než v případě iPadů a Maců, kde šly ceny nahoru zpravidla o 50 až 100 dolarů, což by logicky mohlo by odradit velkou část zákazníků od upgradu. 

iPhone 18 Pro Cherry 1 iPhone 18 Pro Cherry 1
iPhone 18 Pro Cherry 2 iPhone 18 Pro Cherry 2
iPhone 18 Pro Cherry 3 iPhone 18 Pro Cherry 3
iPhone 18 Pro Cherry 4 iPhone 18 Pro Cherry 4
iPhone 18 Pro blue 1 iPhone 18 Pro blue 1
iPhone 18 Pro blue 2 iPhone 18 Pro blue 2
iPhone 18 Pro blue 3 iPhone 18 Pro blue 3
iPhone 18 Pro blue 4 iPhone 18 Pro blue 4
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Ve prospěch mírnějšího zdražení navíc hovoří i slova Tima Cooka z posledního hovoru s investory. Šéf Apple totiž uvedl, že společnost při stanovování cen nehledí jen na marže, ale zohledňuje také prodeje a dlouhodobou strategii. Jinými slovy, Apple sice chce kompenzovat vyšší výrobní náklady, zároveň ale nechce riskovat výrazný propad zájmu o nové iPhony. 

To ale neznamená, že iPhone 18 Pro nezdraží vůbec. Většina analytiků se shoduje, že navýšení ceny je prakticky jisté. Důvodem jsou dražší paměťové čipy DRAM a NAND, nový procesor vyráběný 2nm technologií i další hardwarové novinky. Otázkou zůstává jen to, jak velké zdražení Apple nakonec zvolí. 

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Aktuálně se proto jako realističtější jeví scénář, že Apple cenu zvýší méně výrazně, například o 100 až 200 dolarů, případně část vyšších nákladů promítne pouze do modelů s větším úložištěm. Definitivní odpověď ale přinese až zářijová keynote, na které Apple novou generaci iPhonů představí. Do té doby zůstávají všechny částky pouze odhady analytiků a komentátorů, nikoliv oficiálně potvrzené ceny. Kdybychom si nicméně měli v redakci vsadit, o kolik cena vzroste, bude to právě 100 dolarů, jelikož zhruba o tolik zdražil třeba i iPad Pro s cenovkou začínající též na 999 dolarech, jak je tomu nyní u iPhone 17 Pro. 

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Zdroj
Diskuze
iPhone 18 Pro

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