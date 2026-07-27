iPhone 18 Pro cena: Kolik bude stát nejočekávanější telefon letoška?

Cena iPhonu 18 Pro patří už nyní mezi nejdiskutovanější témata kolem letošní generace iPhonů. Přestože Apple oficiální ceny zatím neoznámil, analytici už mají poměrně jasnou představu o tom, kolik by si mohl za své nové vlajkové lodě říct. A pokud se jejich odhady potvrdí, čeká zájemce o iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max velmi nepříjemné překvapení.
Cena iPhonu 18 Pro může poprvé překročit hranici 1 300 dolarů
Podle nejnovější analýzy deníku The Wall Street Journal by mohl Apple stanovit cenu iPhonu 18 Pro na minimálně 1299 dolarů. Některé odhady jsou ale ještě odvážnější a počítají se startovní cenou 1399 dolarů.
Pokud by se tento scénář naplnil, šlo by o zdražení o 200 až 300 dolarů oproti současnému iPhonu 17 Pro. Zároveň by se jednalo o jeden z největších cenových skoků v historii modelů Pro.
Kolik bude stát iPhone 18 Pro Max?
Ještě zajímavější je situace kolem většího modelu. Pokud Apple zachová rozdíl 100 dolarů mezi verzemi Pro a Pro Max, mohla by cena iPhonu 18 Pro Max začínat až na 1499 dolarech.
Taková částka by z něj udělala vůbec nejdražší klasický iPhone, jaký kdy Apple prodával. Ještě výše by se pak mohl dostat připravovaný skládací iPhone nebo případný model Ultra, u kterého se spekuluje o ceně blížící se hranici 2000 dolarů.
Kolik by mohl iPhone 18 Pro stát v Česku?
Přestože české ceny zatím nejsou známé, z amerických částek lze odhadnout, že základní iPhone 18 Pro by mohl na českém trhu startovat přibližně kolem 36 až 39 tisíc korun. V případě, že Apple skutečně zvolí vyšší variantu 1399 dolarů, mohla by česká cena atakovat hranici 40 tisíc korun.
Ještě výše by se pak pohyboval iPhone 18 Pro Max, jehož startovní cena by se mohla dostat na 42 až 45 tisíc korun v závislosti na kurzu dolaru, DPH a konečné cenové politice Applu.
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Proč má být cena iPhonu 18 Pro vyšší?
Důvodů, proč telefony mezigeneračně zdraží, je hned několik. Tim Cook už před časem připustil, že Apple čelí výraznému růstu cen některých komponent. Největší problém představují paměťové čipy DRAM a NAND, po kterých je obrovská poptávka kvůli rozvoji umělé inteligence a datových center.
Podle dostupných odhadů stojí samotná operační paměť v iPhonu 18 Pro několikanásobně více než u předchozí generace. Výrazně zdražuje také úložiště.
Dalším faktorem má být zcela nový fotoaparát. Analytik Ming-Chi Kuo tvrdí, že jeho výroba bude přibližně o 50 % dražší než u současného modelu. Pokud Apple nechce nižší marže dotovat ze svého, promítnou se vyšší výrobní náklady logicky do konečné ceny.
Cena iPhonu 18 Pro: Kdy se dozvíme definitivní částku?
Na definitivní cenu iPhonu 18 Pro i iPhonu 18 Pro Max si budeme muset ještě počkat. Apple ji tradičně oznámí až při zářijovém představení nové generace. Pokud se ale současné odhady potvrdí, čeká zájemce o nové Pro modely největší zdražení za mnoho let. A právě cena bude zřejmě jedním z nejdiskutovanějších témat letošního uvedení iPhonů.
Nevadi, penez je dost