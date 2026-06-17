Měli jsme to přímo před očima. Nová Siri v iOS 27 odhalila největší designovou změnu iPhone 18 Pro

Apple je známý tím, že občas dokáže budoucí produkty nenápadně naznačit dlouho před jejich představením. Fanoušci si dodnes vybavují různé odkazy v iOS, patentech nebo marketingových materiálech, které zpětně dávaly perfektní smysl. Nyní se zdá, že podobný případ by mohl souviset s novou Siri AI v iOS 27. Právě její nový vzhled totiž podle některých pozorovatelů naznačuje jednu z nejvýraznějších designových změn letošního iPhonu 18 Pro. A co je zajímavé, nápověda je přímo před očima každého, kdo si nainstaloval první betu iOS 27.
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Proč vypadá Siri na iPhonu jinak než na iPadu?
Pokud jste si novou Siri AI vyzkoušeli, možná jste si všimli zvláštní věci. Na iPhonu má podobu podlouhlého oválu připomínajícího pilulku, zatímco na iPadu a Macu se zobrazuje jako téměř dokonalá koule. Právě tento rozdíl vyvolal mezi fanoušky a leakery živou debatu. Podle jedné z teorií Apple navrhoval nový vzhled Siri primárně pro budoucí generaci iPhonů a teprve následně jej přizpůsobil současnému Dynamic Islandu. Na dnešních iPhonech proto musí být grafika roztažená do širšího oválu, aby odpovídala rozměrům výřezu v horní části displeje.
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Už několik měsíců se přitom objevují informace, že iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max dostanou výrazně zmenšený Dynamic Island. Některé zdroje hovoří až o zhruba 35% zmenšení oproti současné generaci. Pokud by k tomu skutečně došlo, kulatější podoba Siri AI by najednou dávala mnohem větší smysl. Místo nataženého oválu by se mohla zobrazovat jako téměř dokonalá sféra podobně jako dnes na iPadu nebo Macu. Právě na tuto souvislost upozornilo několik pozorovatelů krátce po vydání první bety iOS 27.
Apple zatím nic nepotvrdil
Samozřejmě je potřeba brát celou teorii s rezervou. Apple nikde oficiálně neřekl, že vzhled Siri AI souvisí s budoucím hardwarem. Je tedy možné, že jde pouze o designové rozhodnutí bez hlubšího významu. Na druhou stranu by nešlo o první případ, kdy software Applu naznačil budoucí hardwarové změny. Firma často vyvíjí nové systémy s předstihem a některé prvky jsou navržené s ohledem na zařízení, která ještě nebyla představena.
Menší Dynamic Island přitom není jedinou změnou, o které se v souvislosti s iPhonem 18 Pro mluví. Očekává se také další evoluce fotoaparátů, nový čip A20 Pro vyráběný 2nm technologií a pokračující důraz na Apple Intelligence. Některé zdroje navíc tvrdí, že právě AI funkce budou letos jedním z hlavních důvodů k upgradu. Ať už je teorie kolem Siri AI pravdivá nebo ne, jedno je jisté. Čím více se blíží podzimní představení nové generace iPhonů, tím více drobných detailů začínají fanoušci analyzovat. A pokud se skutečně ukáže, že Apple ukryl nápovědu přímo do iOS 27, půjde o jeden z nejzajímavějších detailů letošního roku.